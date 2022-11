Pokáč zabával zaplnený prešovský klub Stromoradie

Bratislava 11. novembra (TASR) – Pokáč je známy český pesničkár a skladateľ, ktorý sa sám s gitarou a ukulele vybral na prvé slovenské klubové turné. Jednou zo zastávok bol vo štvrtok (10. 11.) večer prešovský hudobný klub Stromoradie.



Nie je jednoduché pre speváka, keď stojí sám s gitarou na pódiu, proti nemu zaplnený klub a on má pol druha hodiny zaujať a zabaviť divákov. Pokáč to vie, k profesii spevák, gitarista a skladateľ si môže pripísať aj zabávač. Vkusnými bonmotmi či príhodami medzi jednotlivými pesničkami, ktoré sú výlučne z jeho autorskej dielne, zabával publikum.



Podarilo sa mu to aj vďaka pesničkám Mám doma kočku, Rád chodím na poštu, Co z tebe bude, Dej mi pusu, Nešahej na mně, Padá hvězda, Blbej den, Milionář, Cowboy, Tak tě tu vítám, Chudák Alzák, Děti, I když jsme plešatý, Anděl, Jsem pozitívní či Když je hokej. Tento sympatický a charizmatický umelec pobavil Prešovčanov aj tým, keď na úplný záver zahral elánsky hit Neviem byť sám.



Ako prišiel k prezývke Pokáč? "Volám sa Pokorný, už na gymnáziu mi hovorili Poky, Pokáč bol trocha prihlúply variant. Pred pätnástimi rokmi som mal mať prvý koncert, volali mi dievčatá, že ako ťa napíšeme na plagát. Viacero spevákov sa volá inak, Ed Sheeran, Jarek Nohavica. Keby som videl na plagáte Jan Pokorný, tak by som nato nešiel. Tak dajte Pokáč," povedal pre TASR k vzniku prezývky spevák.



Pokáč, vlastným menom Jan Pokorný (1990, Praha) vyštudoval informatiku na Fakulte elektrotechniky ČVUT. Prvé pesničky napísal už v roku 2008, prvý koncert odohral v apríli 2009. V roku 2011 vytvoril autorské duo s pesničkárom Voxelom. Z roku 2015 je debutový singel Vymlácený entry. V roku 2017 vydal prvý album Vlasy. V roku 2019 pridal druhý album Úplně levej a v máji 2021 tretí album Antarktída. Spolupracuje s inými interpretmi, medzi nimi so skupinou Mirai, Rybičky 48. Pre Luciu Bílú napísal skladbu Dobrý kafe. Spolu s Jaromírom Nohavicom nahrali v októbri 2022 pesničku Vzpomínáš, co zpíval John. V ankete Český slavík za rok 2021 získal striebornú pozíciu v kategórii spevák.