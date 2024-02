Pokazené auto na diaľnici D1: Vodiči sa zdržia takmer 20 minúť

Bratislava 5. februára (TASR) - Na vjazde do Bratislavy po diaľnici D1 zo Senca sa vodiči v pondelok ráno po nehode zdržia asi 20 minút. Asi 40-minútová kolóna sa tvorí aj na starej Seneckej ceste. Na sociálnej sieti na to upozornila Zelená Vlna RTVS.



Kolóna sa začína tvoriť aj na na bratislavskej D1 na začiatku Prístavného mosta v smere z Ružinova do Petržalky. V ľavom pruhu tam ostalo stáť pokazené osobné auto.