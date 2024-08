Poklepaním základného kameňa sa začala výstavba obchvatu Šale

Šaľa 26. augusta (TASR) - Symbolickým poklepaním základného kameňa sa v Dlhej nad Váhom začala v pondelok oficiálne výstavba 12 kilometrov dlhého obchvatu Šale. "Zmluvná cena je vo výške 78.799.985,76 eura bez DPH, doba výstavby je 36 mesiacov," informovalo Ministerstvo dopravy SR.



Dielo zahŕňa 119 stavebných objektov. Na trase obchvatu vyrastie aj sedem kilometrov protihlukových stien a 14 mostov. Najdlhší, ponad rieku Váh, bude mať dĺžku viac ako 700 metrov. "My sme stavbu oficiálne odovzdali. To znamená, že z nášho pohľadu sa začína počítať lehota 36 mesiacov. Napriek tomu, že je tu 14 mostov, tak by táto výstavba nemala byť v porovnaní s inými stavbami na Slovensku veľmi komplikovaná. Verím, že nenastanú žiadne komplikácie a všetko dobre dopadne," skonštatoval minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). "Čakali sme na obchvat 30 rokov. Je to pre nás historická chvíľa a ja verím, že sa podarí toto dielo odovzdať v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite," doplnil primátor Šale Jozef Belický.



Obchvat Šale sa bude začínať za existujúcim premostením odvodňovacieho kanála z vodného diela Kráľová, severozápadne obíde obec Kráľová nad Váhom s premostením ponad rieku Váh a následne severne obíde Dlhú nad Váhom, mesto Šaľa a Trnovec nad Váhom. Koniec obchvatu bude pri obci Horný Jatov. "Medzi obcou Dlhá nad Váhom a mestom Šaľa, mestskou časťou Veča, je navrhnuté prepojenie s cestou druhej triedy, čím bude vytvorený obchvat obce Dlhá nad Váhom v smere od Šale a Serede," informovalo ministerstvo dopravy.



Líniová stavba je vedená extravilánom obcí. "Pri výstavbe tak nebudú nutné prakticky žiadne dopravné obmedzenia na jestvujúcich cestách. Po vybudovaní obchvatu sa tranzitná doprava odkloní z mesta i priľahlých obcí. Veľkým prínosom pre región bude aj vybudovanie nového mosta ponad Váh," skonštatoval generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Norbert Polievka.



Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík verí, že výstavba obchvatu Šale je "prvou lastovičkou" a v nasledujúcich rokoch sa začnú pripravovať obchvaty ďalších miest v regióne. "Tá situácia v doprave je neúnosná nielen v meste Šaľa, ale aj v Hurbanove, v Nových Zámkoch, v Komárne. Pevne verím, že sa nám časom podarí pomocou obchvatov odbremeniť aj ďalšie mestá v Nitrianskom kraji," dodal Becík.