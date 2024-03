Pokles respiračných ochorení a chrípky v Trnavskom kraji pokračuje

Trnava 12. marca (TASR) - Pokles výskytu akútnych respiračných ochorení (ARO) vrátane COVID-19 a chrípke podobných ochorení pokračoval v Trnavskom kraji aj v týždni od 4. marca. Zaznamenaných bolo spolu 5548 prípadov ARO, z toho chrípke podobných ochorení bolo 1231. Informoval o tom riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave Tomáš Hauko.



"U ARO je to pokles o 14,69 percenta a chorobnosť 1697 pacientov na 100.000 obyvateľov, v prípade chrípky je to 7,10 percenta a 376 chorých na 100.000 obyvateľov," konštatoval. Najvyššia chorobnosť bola evidovaná v okrese Skalica.



Najviac chorých je naďalej vo vekovej kategórii detí do päť rokov, z dôvodu vyššieho počtu ochorení v kolektívoch bolo zatvorených päť materských škôl, z toho po jednej v okresoch Trnava a Skalica a tri v okrese Galanta. Základné a stredné školy mali v uplynulom týždni v Trnavskom kraji jarné prázdniny.