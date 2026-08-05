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Pokračoval proces s advokátmi zadržanými v rámci akcie Corrumpere 2
Proces s obžalovanými advokátmi bude na ŠTS v Banskej Bystrici pokračovať aj vo štvrtok (6. 8.).
Autor TASR
Banská Bystrica 5. augusta (TASR) - Na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v stredu pokračovalo hlavné pojednávanie s advokátmi Alexandrom F. a Petrom J., ktorí boli zadržaní v rámci policajnej akcie Corrumpere 2. Proces v stredu pokračoval výsluchmi svedkov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ŠTS Iveta Pulman Erdélyiová.
Advokátov Alexandra F. a Petra J. zadržala polícia v septembri 2023 pre podozrenia z korupcie. V minulosti sa mali dopustiť trestnej činnosti, a to v súvislosti s vybavovaním prepustenia väzobne stíhaných osôb, ktoré boli vzaté do väzby v rámci policajnej akcie pod krycím názvom Média vyšetrovanej na bývalej Národnej kriminálnej agentúre Prezídia Policajného zboru v rokoch 2017 až 2021.
Alexandrovi F. súd v minulosti uložil podmienečný trest za spoluprácu so zločineckou skupinou takáčovcov. Takisto mal v minulosti uložený zákaz viesť motorové vozidlo za jazdu pod vplyvom alkoholu.
Proces s obžalovanými advokátmi bude na ŠTS v Banskej Bystrici pokračovať aj vo štvrtok (6. 8.). Ďalšie termíny pojednávaní sú podľa rozpisu určené na 29. septembra a tiež 1. a 7. októbra.
Advokátov Alexandra F. a Petra J. zadržala polícia v septembri 2023 pre podozrenia z korupcie. V minulosti sa mali dopustiť trestnej činnosti, a to v súvislosti s vybavovaním prepustenia väzobne stíhaných osôb, ktoré boli vzaté do väzby v rámci policajnej akcie pod krycím názvom Média vyšetrovanej na bývalej Národnej kriminálnej agentúre Prezídia Policajného zboru v rokoch 2017 až 2021.
Alexandrovi F. súd v minulosti uložil podmienečný trest za spoluprácu so zločineckou skupinou takáčovcov. Takisto mal v minulosti uložený zákaz viesť motorové vozidlo za jazdu pod vplyvom alkoholu.
Proces s obžalovanými advokátmi bude na ŠTS v Banskej Bystrici pokračovať aj vo štvrtok (6. 8.). Ďalšie termíny pojednávaní sú podľa rozpisu určené na 29. septembra a tiež 1. a 7. októbra.