Pokračoval proces s obžalovaným Tomášom H. v kauze vraždy jeho rodičov
Prokurátorka Krajskej prokuratúry Trnava podala na Tomáša H. obžalobu vlani v júni pre obzvlášť závažný zločin vraždy.
Autor TASR
Piešťany 19. januára (TASR) - Na piešťanskom pracovisku Okresného súdu Trnava pokračovalo v pondelok hlavné pojednávanie s obžalovaným Tomášom H. v kauze vraždy jeho rodičov. Šesťdesiatdeväťročného muža a sedemdesiatročnú ženu našli mŕtvych v jednom z rodinných domov v Trnave v polovici októbra 2024. Na hlavnom pojednávaní vypovedali šiesti svedkovia.
Prokurátorka Krajskej prokuratúry Trnava podala na Tomáša H. obžalobu vlani v júni pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Ako prvá v pondelok vypovedala suseda obžalovaného. Uviedla, že o skutku sa dozvedela až v čase, keď prišla na miesto polícia. Mala vedomosť, že obžalovaný dlhodobo opatroval svojich rodičov, ktorí mali zdravotné problémy.
Okrem iných absolvovala výsluch aj kamarátka obžalovaného a svedkyňa, ktorá sa občas starala o rodičov obžalovaného. Vypovedal aj pracovník poisťovne, ktorej bol Tomáš H. klientom. Pojednávanie bolo následne odročené na 26. februára. Predvolaní budú traja svedkovia a viacerí znalci.
V prípade dokázania viny hrozí Tomášovi H. trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie. Polícia bola k nálezu dvoch tiel bez známok života v jednom z trnavských rodinných domov privolaná v polovici októbra 2024. Lekár po príchode na miesto konštatoval úmrtie u 69-ročného muža a 70-ročnej ženy. Tomáša H. vzal súd do väzby z dôvodnej obavy, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu, keďže mu hrozí vysoký trest a nemá stále bydlisko.
