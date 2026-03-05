< sekcia Regióny
Pokračoval proces s podpredsedom Republiky Miroslavom S.
Na súde sa vykonávali ďalšie dôkazy, najbližšie pojednávanie je naplánované v druhej polovici apríla.
Autor TASR
Banská Bystrica 5. marca (TASR) - Na Okresnom súde (OS) Banská Bystrica vo štvrtok pokračovalo hlavné pojednávanie s podpredsedom hnutia Republika Miroslavom S. Na súde sa vykonávali ďalšie dôkazy, najbližšie pojednávanie je naplánované v druhej polovici apríla. Pre TASR to uviedla hovorkyňa súdu Nina Uhrovičová.
Miroslav S. čelí obžalobe pre porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Prípad sa týka obdobia, keď pôsobil v krajskej spoločnosti Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) a keď malo dôjsť k nevýhodnému odpredaju cestárskej techniky za jedno euro. Od roku 2016 do roku 2017 bol podpredsedom predstavenstva BBRSC. Obhajoba považuje obžalobu za nezákonnú, skutkovo a právne nepodloženú, konštatuje tiež, že prípravné konanie bolo poznačené závažnými procesnými pochybeniami.
Podpredseda Republiky bol už OS vlani v marci uznaný za vinného a odsúdený trestným rozkazom. Súd mu uložil peňažný trest vo výške 3000 eur, pričom pre prípad úmyselného zmarenia jeho výkonu mu ustanovil náhradný trest odňatia slobody vo výmere 60 dní. Rovnako mu uložil povinnosť nahradiť poškodenému Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) škodu vo výške 7868 eur a so spoluobvinenou Ivanou S., ktorá takisto stojí pred súdom, mal povinnosť spoločne a nerozdielne nahradiť BBSK škodu vo výške 67.529 eur. Obaja podali voči trestnému rozkazu odpor, súd preto vytýčil hlavné pojednávanie. Proces má na OS Banská Bystrica pokračovať opäť 23. apríla.
Miroslav S. čelí obžalobe pre porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Prípad sa týka obdobia, keď pôsobil v krajskej spoločnosti Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) a keď malo dôjsť k nevýhodnému odpredaju cestárskej techniky za jedno euro. Od roku 2016 do roku 2017 bol podpredsedom predstavenstva BBRSC. Obhajoba považuje obžalobu za nezákonnú, skutkovo a právne nepodloženú, konštatuje tiež, že prípravné konanie bolo poznačené závažnými procesnými pochybeniami.
Podpredseda Republiky bol už OS vlani v marci uznaný za vinného a odsúdený trestným rozkazom. Súd mu uložil peňažný trest vo výške 3000 eur, pričom pre prípad úmyselného zmarenia jeho výkonu mu ustanovil náhradný trest odňatia slobody vo výmere 60 dní. Rovnako mu uložil povinnosť nahradiť poškodenému Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) škodu vo výške 7868 eur a so spoluobvinenou Ivanou S., ktorá takisto stojí pred súdom, mal povinnosť spoločne a nerozdielne nahradiť BBSK škodu vo výške 67.529 eur. Obaja podali voči trestnému rozkazu odpor, súd preto vytýčil hlavné pojednávanie. Proces má na OS Banská Bystrica pokračovať opäť 23. apríla.