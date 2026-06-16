< sekcia Regióny
Pokračoval súd v prípade agentúry, kde mali zneužívať dievčatá
V prípade modelingovej agentúry sa má obžaloba týkať viac ako štyroch desiatok skutkov a 25 poškodených, ktoré mal obžalovaný zneužívať.
Autor TASR
Nitra 16. júna (TASR) - Na Okresnom súde (OS) Nitra v utorok pokračovalo hlavné pojednávanie v prípade modelingovej agentúry z Mojmíroviec. Martina R. a Peter R. sú v prípade obžalovaní z obzvlášť závažného zločinu sexuálneho zneužívania.
Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Nitre Katarína Kellnerová, v rámci realizovaných úkonov bolo naplánované vykonávanie dokazovania. „A to výsluchom poškodenej Simony H.,“ informovala Kellnerová.
V prípade modelingovej agentúry sa má obžaloba týkať viac ako štyroch desiatok skutkov a 25 poškodených, ktoré mal obžalovaný zneužívať. Vo viacerých prípadoch je obžalovaná aj jeho manželka. Pre citlivosť prípadu sú pojednávania neverejné.
Ústavný súd SR v prípade modelingovej agentúry z Mojmíroviec rozhodol, že v prípade došlo k prieťahom v konaní. Zároveň prikázal OS v Nitre konať bez zbytočných prieťahov a každej zo sťažovateliek priznal finančné zadosťučinenie v sume 3000 eur.
Predseda Okresného súdu Nitra v reakcii skonštatoval, že vo veci je v procesnej pozícii poškodených 25 osôb a vec je vedená pre 41 skutkov. Spis aktuálne obsahuje približne 5000 strán. „Je teda zrejmé, že ide o obsiahlu a náročnú vec, kde už boli nariadené desiatky termínov hlavných pojednávaní a neverejných zasadnutí,“ uviedol vo svojom vyjadrení OS Nitra.
Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Nitre Katarína Kellnerová, v rámci realizovaných úkonov bolo naplánované vykonávanie dokazovania. „A to výsluchom poškodenej Simony H.,“ informovala Kellnerová.
V prípade modelingovej agentúry sa má obžaloba týkať viac ako štyroch desiatok skutkov a 25 poškodených, ktoré mal obžalovaný zneužívať. Vo viacerých prípadoch je obžalovaná aj jeho manželka. Pre citlivosť prípadu sú pojednávania neverejné.
Ústavný súd SR v prípade modelingovej agentúry z Mojmíroviec rozhodol, že v prípade došlo k prieťahom v konaní. Zároveň prikázal OS v Nitre konať bez zbytočných prieťahov a každej zo sťažovateliek priznal finančné zadosťučinenie v sume 3000 eur.
Predseda Okresného súdu Nitra v reakcii skonštatoval, že vo veci je v procesnej pozícii poškodených 25 osôb a vec je vedená pre 41 skutkov. Spis aktuálne obsahuje približne 5000 strán. „Je teda zrejmé, že ide o obsiahlu a náročnú vec, kde už boli nariadené desiatky termínov hlavných pojednávaní a neverejných zasadnutí,“ uviedol vo svojom vyjadrení OS Nitra.