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Pokračoval súd v prípade agentúry, kde mali zneužívať dievčatá

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V prípade modelingovej agentúry sa má obžaloba týkať viac ako štyroch desiatok skutkov a 25 poškodených, ktoré mal obžalovaný zneužívať.

Autor TASR
Nitra 16. júna (TASR) - Na Okresnom súde (OS) Nitra v utorok pokračovalo hlavné pojednávanie v prípade modelingovej agentúry z Mojmíroviec. Martina R. a Peter R. sú v prípade obžalovaní z obzvlášť závažného zločinu sexuálneho zneužívania.

Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Nitre Katarína Kellnerová, v rámci realizovaných úkonov bolo naplánované vykonávanie dokazovania. „A to výsluchom poškodenej Simony H.,“ informovala Kellnerová.

V prípade modelingovej agentúry sa má obžaloba týkať viac ako štyroch desiatok skutkov a 25 poškodených, ktoré mal obžalovaný zneužívať. Vo viacerých prípadoch je obžalovaná aj jeho manželka. Pre citlivosť prípadu sú pojednávania neverejné.

Ústavný súd SR v prípade modelingovej agentúry z Mojmíroviec rozhodol, že v prípade došlo k prieťahom v konaní. Zároveň prikázal OS v Nitre konať bez zbytočných prieťahov a každej zo sťažovateliek priznal finančné zadosťučinenie v sume 3000 eur.

Predseda Okresného súdu Nitra v reakcii skonštatoval, že vo veci je v procesnej pozícii poškodených 25 osôb a vec je vedená pre 41 skutkov. Spis aktuálne obsahuje približne 5000 strán. „Je teda zrejmé, že ide o obsiahlu a náročnú vec, kde už boli nariadené desiatky termínov hlavných pojednávaní a neverejných zasadnutí,“ uviedol vo svojom vyjadrení OS Nitra.
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