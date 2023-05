Pokračovalo súdne pojednávanie s nemeckou statičkou v Spišskej N. Vsi

Spišská Nová Ves 30. mája (TASR) - Na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi v utorok pokračovalo súdne pojednávanie s nemeckou statičkou Sabine H. v súvislosti s pádom diaľničného mosta v katastri obce Iliašovce. Hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Anna Pančurová TASR potvrdila, že sudkyňa oboznamovala prítomných so znaleckými posudkami z odboru zdravotníctvo a čítala listinné dôkazy.



"Naplánovaná bola aj videokonferencia so svedkom cez nemecký súd, ktorá sa však nerealizovala, pretože svedok si zvolil právneho zástupcu a ten žiadal odročiť hlavné pojednávanie. Sudkyňa Okresného súdu Spišská Nová Ves tento dôvod na odročenie neakceptovala napriek tomu, že podľa nemeckej sudkyne je v zmysle ich právneho poriadku akceptovateľné, a to vzhľadom na aktuálne vytýčený termín pojednávania, pre krátkosť času a najmä kvôli hospodárnosti konania," uviedla Pančurová. Ďalšie pojednávanie je naplánované na 20. júna, keď majú byť podľa nej vypočutí ešte dvaja znalci.



Nemecká statička mala podľa obžaloby chybne naprojektovať statiku podpornej mostnej konštrukcie, následkom čoho došlo v novembri 2011 k zrúteniu mosta. Tragédia si vyžiadala štyri ľudské obete a ďalších zranených robotníkov. Obžalovaná tvrdí, že za tragédiu nemôže jej statický výpočet a zrútenie rozostavanej mostnej konštrukcie bolo len nevyhnutným dôsledkom nerovnomerného sadania podpier. Súdne pojednávanie sa začalo koncom januára 2022.