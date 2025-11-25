< sekcia Regióny
Pokračovanie River Parku od JTRE má právoplatné stavebné povolenie
Projekt prinesie 153 rezidencií, okrem bývania ponúkne aj kancelárske priestory i priestory pre obchody, služby, kaviarne či reštaurácie.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Pokračovanie River Parku na bratislavskom nábreží pod taktovkou spoločnosti JTRE má právoplatné stavebné povolenie. Tvoriť ho majú štyri rezidenčné a jeden kancelársky objekt. S výstavbou projektu sa má začať v roku 2026.
„Získanie právoplatného stavebného povolenia pre pokračovanie River Parku je kľúčovým míľnikom nielen pre nás, ale aj pre celé dunajské nábrežie. Teší nás, že môžeme znovu o niečo viac priblížiť bratislavské centrum k rieke,“ skonštatoval výkonný riaditeľ spoločnosti Pavel Pelikán.
Projekt prinesie 153 rezidencií, okrem bývania ponúkne aj kancelárske priestory i priestory pre obchody, služby, kaviarne či reštaurácie. Pre rezidentov i návštevníkov bude k dispozícii 733 podzemných parkovacích miest.
„Zeleným srdcom“ nového nábrežia má byť avizované Lanfranconiho námestie. Vysadené majú byť viac ako tri desiatky vzrastlých stromov, zelené ostrovy a trávniky budú doplnené o rôzne druhy tematicky rozdelených bylín a kríkov. Pomôcť majú zadržiavať povrchovú vodu a prispieť k schladeniu mikroklímy. Na zrevitalizovanej nábrežnej promenáde má byť zachované aj ikonické travertínové zábradlie od architekta Ivana Matušíka.
Plánovaný Lanfranconiho park, rozlohou porovnateľný s Hlavným námestím, má vzniknúť medzi pokračovaním River Parku a projektom Q, v minulosti predstaveným pod pracovným názvom Waterside, z dielne developerskej spoločnosti. Ten tvoria štyri samostatné objekty. So samotnou výstavbou plánuje začať na prelome rokov 2026 a 2027, respektíve v roku 2027.
„Získanie právoplatného stavebného povolenia pre pokračovanie River Parku je kľúčovým míľnikom nielen pre nás, ale aj pre celé dunajské nábrežie. Teší nás, že môžeme znovu o niečo viac priblížiť bratislavské centrum k rieke,“ skonštatoval výkonný riaditeľ spoločnosti Pavel Pelikán.
Projekt prinesie 153 rezidencií, okrem bývania ponúkne aj kancelárske priestory i priestory pre obchody, služby, kaviarne či reštaurácie. Pre rezidentov i návštevníkov bude k dispozícii 733 podzemných parkovacích miest.
„Zeleným srdcom“ nového nábrežia má byť avizované Lanfranconiho námestie. Vysadené majú byť viac ako tri desiatky vzrastlých stromov, zelené ostrovy a trávniky budú doplnené o rôzne druhy tematicky rozdelených bylín a kríkov. Pomôcť majú zadržiavať povrchovú vodu a prispieť k schladeniu mikroklímy. Na zrevitalizovanej nábrežnej promenáde má byť zachované aj ikonické travertínové zábradlie od architekta Ivana Matušíka.
Plánovaný Lanfranconiho park, rozlohou porovnateľný s Hlavným námestím, má vzniknúť medzi pokračovaním River Parku a projektom Q, v minulosti predstaveným pod pracovným názvom Waterside, z dielne developerskej spoločnosti. Ten tvoria štyri samostatné objekty. So samotnou výstavbou plánuje začať na prelome rokov 2026 a 2027, respektíve v roku 2027.