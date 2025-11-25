< sekcia Regióny
Pokračovanie River Parku od JTRE má stavebné povolenie
Prinesie na nábrežie 153 výnimočných komorných rezidencií, prémiové kancelárie a nové zelené námestie.
Autor OTS
Bratislava 25. novembra (OTS) - Pokračovanie River Parku pod taktovkou JTRE má zelenú, stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť. Rozvoj dunajského nábrežia vstupuje do novej etapy, pričom plynulo nadviaže na existujúcu zástavbu River Parku a prinesie, v podobnej komornej štruktúre, budúcim rezidentom jedinečný životný štýl spätý s riekou. Na nábreží vznikne 153 prémiových rezidencií, ktoré poskytnú svojim obyvateľom výnimočné výhľady na Dunaj, maximálny komfort a zároveň potrebné súkromie s minimálnym počtom bytov na jednotlivých poschodiach. Vďaka prepojeniu dunajskej promenády, modernej architektúry, kvalitnej zelene a gastronómie sa stane pokračovanie River Parku synonymom pokoja, pohodlia a prestížneho mestského života na výnimočnej adrese.
Foto: JTRE / River Park
„Získanie právoplatného stavebného povolenia pre pokračovanie River Parku je kľúčovým míľnikom nielen pre nás, ale aj pre celé dunajské nábrežie. Teší nás, že môžeme nadviazať na úspech prvej etapy a znovu o niečo viac priblížiť bratislavské centrum k rieke. Nová štruktúra v overenej koncepcii River Parku prinesie výnimočné mestské bývanie ideálne pre tých, ktorí nehľadajú len skvelú lokalitu pre svoj nový domov, ale aj pokoj a súkromie. Kvalitné verejné priestory a nové služby podporia pozitívny rozvoj nábrežia Dunaja a prinesú naň ďalší život,“ uviedol Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.
Okrem bývania ponúkne projekt 10 000 m² kancelárskych priestorov, ktoré budú patriť medzi najudržateľnejšie v Bratislave a vyniknú nízkou spotrebou energie, smart technológiami či zdravým pracovným prostredím plným denného svetla a čerstvého vzduchu. Ponuku promenády rozšíri aj 1 500 m² atraktívnych retailových prevádzok určených pre obchody, služby, kaviarne, či reštaurácie. Pre rezidentov aj návštevníkov bude k dispozícii 733 parkovacích miest v podzemnej garáži.
Foto: JTRE / River Park
Architektonické riešenie rozšírenia River Parku pochádza z dielne ateliéru GFI. Cieľom architektov bolo využiť potenciál výnimočnej lokality pri Dunaji a zároveň vytvoriť s existujúcou zástavbou jednotný urbanistický celok. Pôvodný koncept River Parku vytvoril renomovaný holandský architekt Erick van Egeraat, ktorého ocenené diela nájdeme v 18 európskych krajinách. Jeho víziou bolo priblížiť rieku ľuďom a vytvoriť „mesto v meste“ v štruktúre blokov starého mesta. V River Parku pribudne päť objektov – štyri rezidenčné a jeden kancelársky.
„Ponuka bytov je veľmi pestrá a zodpovedá očakávaniam klientov na trvalé bývanie tak ako v pôvodnej časti River Parku – od efektívne navrhnutých 2-izbových, cez 3- a 4-izbové rezidencie s preplávajúcimi dispozíciami až po priestranné 5-izbové rezidencie. Charakter územia najviac definuje Dunaj a Pečniansky les. Preto sú jednotlivé objekty orientované tak, aby takmer všetky rezidencie mali výhľad na rieku,“ hovorí Ján Ťupek z architektonického štúdia GFI.
Nábrežnú promenádu doplní rozsiahly verejný vnútroblok plný zelene, ktorý pomôže vytvoriť komorné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov. Usporiadanie objektov pokračuje v overenom riešení River Parku a zabezpečí súkromie aj ochranu pred ruchom ulice Arm. gen. L. Svobodu.
Foto: JTRE / River Park
Zeleným srdcom novej nábrežia popri River Parku bude Lanfranconiho námestie s rozlohou 2 600 m², ktoré navrhli víťazi architektonickej súťaže z ateliéru BETWEEN. Nové pobytové námestie, ktoré prepojí princíp udržateľnosti s kvalitnou architektúrou, poskytne vítaný priestor na posedenie a odpočinok, s nádhernými výhľadmi na Dunaj a jeho zelený pravý breh. Viac ako tri desiatky vzrastlých stromov, budú príjemne tieniť a ochladzovať námestie aj počas horúcich letných mesiacov. Zelené ostrovy a trávniky doplnené o rôzne druhy bylín a kríkov budú tematicky rozdelené tak, aby slúžili ľuďom, ale aj prírode. Pomôžu zadržiavať povrchovú vodu a prispejú k schladeniu mikroklímy, čím prispejú k boju proti prehrievaniu mestských priestorov.
Revitalizovaná nábrežná promenáda sa po dobudovaní rozšírenia River Parku stane hlavnou spoločenskou tepnou pozdĺž Dunaja a miestom plným príležitostí na trávenie voľného času. Pohyb naprieč celým River Parkom umožní systém priehľadov, ktorý zároveň vytvorí príťažlivé zákutia so sedením a upravenou zeleňou. Zachované bude aj ikonické travertínové zábradlie od architekta Ivana Matušíka, ktoré symbolicky prepája históriu s novou érou nábrežia. Predaj rezidencií a výstavba projektu sa začnú v roku 2026.
Viac informácií o projekte nájdete na https://riverpark.sk
Foto: JTRE / River Park
„Získanie právoplatného stavebného povolenia pre pokračovanie River Parku je kľúčovým míľnikom nielen pre nás, ale aj pre celé dunajské nábrežie. Teší nás, že môžeme nadviazať na úspech prvej etapy a znovu o niečo viac priblížiť bratislavské centrum k rieke. Nová štruktúra v overenej koncepcii River Parku prinesie výnimočné mestské bývanie ideálne pre tých, ktorí nehľadajú len skvelú lokalitu pre svoj nový domov, ale aj pokoj a súkromie. Kvalitné verejné priestory a nové služby podporia pozitívny rozvoj nábrežia Dunaja a prinesú naň ďalší život,“ uviedol Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.
Okrem bývania ponúkne projekt 10 000 m² kancelárskych priestorov, ktoré budú patriť medzi najudržateľnejšie v Bratislave a vyniknú nízkou spotrebou energie, smart technológiami či zdravým pracovným prostredím plným denného svetla a čerstvého vzduchu. Ponuku promenády rozšíri aj 1 500 m² atraktívnych retailových prevádzok určených pre obchody, služby, kaviarne, či reštaurácie. Pre rezidentov aj návštevníkov bude k dispozícii 733 parkovacích miest v podzemnej garáži.
Foto: JTRE / River Park
Architektonické riešenie rozšírenia River Parku pochádza z dielne ateliéru GFI. Cieľom architektov bolo využiť potenciál výnimočnej lokality pri Dunaji a zároveň vytvoriť s existujúcou zástavbou jednotný urbanistický celok. Pôvodný koncept River Parku vytvoril renomovaný holandský architekt Erick van Egeraat, ktorého ocenené diela nájdeme v 18 európskych krajinách. Jeho víziou bolo priblížiť rieku ľuďom a vytvoriť „mesto v meste“ v štruktúre blokov starého mesta. V River Parku pribudne päť objektov – štyri rezidenčné a jeden kancelársky.
„Ponuka bytov je veľmi pestrá a zodpovedá očakávaniam klientov na trvalé bývanie tak ako v pôvodnej časti River Parku – od efektívne navrhnutých 2-izbových, cez 3- a 4-izbové rezidencie s preplávajúcimi dispozíciami až po priestranné 5-izbové rezidencie. Charakter územia najviac definuje Dunaj a Pečniansky les. Preto sú jednotlivé objekty orientované tak, aby takmer všetky rezidencie mali výhľad na rieku,“ hovorí Ján Ťupek z architektonického štúdia GFI.
Nábrežnú promenádu doplní rozsiahly verejný vnútroblok plný zelene, ktorý pomôže vytvoriť komorné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov. Usporiadanie objektov pokračuje v overenom riešení River Parku a zabezpečí súkromie aj ochranu pred ruchom ulice Arm. gen. L. Svobodu.
Foto: JTRE / River Park
Zeleným srdcom novej nábrežia popri River Parku bude Lanfranconiho námestie s rozlohou 2 600 m², ktoré navrhli víťazi architektonickej súťaže z ateliéru BETWEEN. Nové pobytové námestie, ktoré prepojí princíp udržateľnosti s kvalitnou architektúrou, poskytne vítaný priestor na posedenie a odpočinok, s nádhernými výhľadmi na Dunaj a jeho zelený pravý breh. Viac ako tri desiatky vzrastlých stromov, budú príjemne tieniť a ochladzovať námestie aj počas horúcich letných mesiacov. Zelené ostrovy a trávniky doplnené o rôzne druhy bylín a kríkov budú tematicky rozdelené tak, aby slúžili ľuďom, ale aj prírode. Pomôžu zadržiavať povrchovú vodu a prispejú k schladeniu mikroklímy, čím prispejú k boju proti prehrievaniu mestských priestorov.
Revitalizovaná nábrežná promenáda sa po dobudovaní rozšírenia River Parku stane hlavnou spoločenskou tepnou pozdĺž Dunaja a miestom plným príležitostí na trávenie voľného času. Pohyb naprieč celým River Parkom umožní systém priehľadov, ktorý zároveň vytvorí príťažlivé zákutia so sedením a upravenou zeleňou. Zachované bude aj ikonické travertínové zábradlie od architekta Ivana Matušíka, ktoré symbolicky prepája históriu s novou érou nábrežia. Predaj rezidencií a výstavba projektu sa začnú v roku 2026.
Viac informácií o projekte nájdete na https://riverpark.sk