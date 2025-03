Pokračuje dočasné obmedzenie vlakov medzi Košicami a Mukačevom

Košice 26. marca (TASR) - Medzinárodné vlaky Zakarpatia R 960, R 962, R 963 a R 965 na linke medzi Košicami a Mukačevom budú aj naďalej premávať vo vybraných dňoch len po stanicu Čop a späť. Súvisí to s pokračujúcimi modernizačnými prácami na ukrajinskej železničnej infraštruktúre. Informovala o tom v stredu Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).



Vlaky Zakarpatia budú premávať iba do alebo zo stanice Čop v termínoch 31. marec - 5. apríl, 7. apríl - 12. apríl, 14. apríl - 16. apríl, 28. apríl - 3. máj, 5. máj - 10. máj, 22. máj - 24. máj a 26. máj - 31. máj.



„Cestujúci, ktorí potrebujú pokračovať do Mukačeva, môžu využiť v úseku Čop - Mukačevo a späť vnútroštátne vlakové spoje Ukrajinských železníc (UZ), ktoré premávajú podľa ich cestovného poriadku (regionálne alebo diaľkové vlaky),“ uviedol hovorca ZSSK Dominik Drevický.



Obmedzenie sa netýka vlakov R 961 a R 964 na trase Košice - Čop s priamymi vozňami do alebo z Bratislavy a prípojmi do alebo z Kyjeva. Tieto vlaky premávajú v zmysle platného cestovného poriadku ZSSK.