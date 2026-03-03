< sekcia Regióny
Pokračuje modernizácia Spojeného školského internátu v Košiciach
Okrem rekonštrukcie na Medickej ulici prebiehajú ďalšie práce aj na internáte na Werferovej ulici.
Košice 3. marca (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje v modernizácii Spojeného školského internátu v Košiciach, ktorý tvoria tri organizačné zložky - Školský internát Medická 2, Werferova 10 a Považská 7. „Zrekonštruovaných bolo ďalších 16 ubytovacích buniek na Medickej ulici,“ informovala v utorok krajská samospráva.
Bunky, ktoré tvoria dve izby, sociálne zariadenie a spoločný priestor, prešli komplexnou obnovou. Vymenené boli podlahy, stúpačky, elektroinštalácia, opravené boli sociálne zariadenia, priestory boli nanovo vymaľované a pribudol aj nový nábytok. Krajská investícia dosiahla takmer 700.000 eur.
Budova na Medickej 2 má viac ako 40 rokov a podľa riaditeľa internátu nie je v dobrom technickom stave. „Najväčším problémom je veľkosť budovy, jej technická konštrukcia a vysoká nákladovosť opráv. Aj preto pripravujeme opravu vonkajšieho plášťa budovy, ktorá zmodernizuje a zatraktívni objekt a prinesie aj výraznú úsporu na energiách,“ povedal riaditeľ spojeného školského internátu Jaroslav Číkoš. Dodal, že cieľom je postupne premeniť celý internát na moderný komplex, ktorý zvýši kvalitu života študentov.
„Uvedomujeme si investičný dlh, ktorý na týchto budovách za desaťročia vznikol, preto nekončíme len pri kozmetických úpravách. Chceme pre žiakov vytvárať zázemie, ktoré je bezpečné, komfortné a moderné. Do tejto rekonštrukcie sme zo župnej kasy investovali takmer 700.000 eur a v modernizácii ďalších izieb budeme pokračovať,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Okrem rekonštrukcie na Medickej ulici prebiehajú ďalšie práce aj na internáte na Werferovej ulici. V 195 izbách menia pôvodné 30-wattové svietidlá za úsporné šesťwattové LED zdroje. Ďalšiu úsporu podľa samosprávy prinesie výmena klasických batérií v sprchách za automatické senzorové. Kraj pripravuje opravu ďalších izieb a výťahov na Medickej ulici aj opravu sociálnych zariadení na Považskej a Werferovej. Oprava vonkajšieho plášťa budovy je okrem Medickej plánovaná aj na internáte na Považskej ulici.
