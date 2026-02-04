< sekcia Regióny
Pokračuje proces s expolicajtom Borisom D., mal donášať sátorovcom
Expolicajt je už niekoľko rokov na úteku.
Autor TASR
Banská Bystrica 4. februára (TASR) - Na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici v stredu pokračuje hlavné pojednávanie s obžalovaným bývalým policajtom Borisom D., ktorý mal z prostredia polície vynášať informácie zločineckej skupine sátorovci. Proces v stredu pokračuje vykonávaním listinných dôkazov. Pre TASR to za ŠTS uviedla Mária Horáková.
V rámci hlavného pojednávania s obžalovaným Borisom D. je vedené konanie proti ušlému. Expolicajt je už niekoľko rokov na úteku.
Proces sa na banskobystrickom pracovisku ŠTS začal vlani v septembri, súd hneď v úvode rozhodol o zastavení trestného stíhania v dvoch skutkoch z troch. Išlo o skutok podpory zločineckej skupiny sátorovcov a prečin falšovania policajného preukazu, dôvodom bolo ich premlčanie po účinnosti novely Trestného zákona. Expolicajt je tak ďalej súdený len za pomoc pri vražde Vojtecha Écsiho z roku 2004.
Bývalý policajt Boris D. bol v roku 2019 odsúdený za pomoc a vynášanie informácií sátorovcom na 17-ročný trest odňatia slobody. V roku 2023 Najvyšší súd SR rozsudok zrušil pre procesné pochybenia.
