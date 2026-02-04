Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. február 2026Meniny má Veronika
< sekcia Regióny

Pokračuje proces s expolicajtom Borisom D., mal donášať sátorovcom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Expolicajt je už niekoľko rokov na úteku.

Autor TASR
Banská Bystrica 4. februára (TASR) - Na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici v stredu pokračuje hlavné pojednávanie s obžalovaným bývalým policajtom Borisom D., ktorý mal z prostredia polície vynášať informácie zločineckej skupine sátorovci. Proces v stredu pokračuje vykonávaním listinných dôkazov. Pre TASR to za ŠTS uviedla Mária Horáková.

V rámci hlavného pojednávania s obžalovaným Borisom D. je vedené konanie proti ušlému. Expolicajt je už niekoľko rokov na úteku.

Proces sa na banskobystrickom pracovisku ŠTS začal vlani v septembri, súd hneď v úvode rozhodol o zastavení trestného stíhania v dvoch skutkoch z troch. Išlo o skutok podpory zločineckej skupiny sátorovcov a prečin falšovania policajného preukazu, dôvodom bolo ich premlčanie po účinnosti novely Trestného zákona. Expolicajt je tak ďalej súdený len za pomoc pri vražde Vojtecha Écsiho z roku 2004.

Bývalý policajt Boris D. bol v roku 2019 odsúdený za pomoc a vynášanie informácií sátorovcom na 17-ročný trest odňatia slobody. V roku 2023 Najvyšší súd SR rozsudok zrušil pre procesné pochybenia.
.

Neprehliadnite

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel