< sekcia Regióny
Pokračuje rozsiahla obnova Zariadenia sociálnych služieb Detvan
V rámci prác budovu zateplia a zmenia jej dispozíciu.
Autor TASR
Detva 10. novembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa aj naďalej zaoberá rozsiahlou rekonštrukciou Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Detvan na Pionierskej ulici v Detve. Vanesa Čierna z oddelenia komunikácie BBSK informovala, že stavebné práce sú v záverečnej fáze.
Dodala, že v týchto dňoch riešili odstraňovanie zostávajúcich nedostatkov, kontrolu vykonaných prác a prípravu na finálne odovzdanie stavby bez chýb. „Cena realizovaného diela podľa zmluvy o dielo a jej dodatkov predstavuje 2.292.607 eur s DPH,“ objasnila. Samostatne podľa nej pripravujú kotolňu a spevnené plochy, ktoré neboli súčasťou predmetu pôvodnej zmluvy o dielo. Ich realizáciu podľa nej preto zabezpečujú osobitne v súlade s pravidlami verejného obstarávania.
Predseda BBSK Ondrej Lunter v minulosti priblížil, že budova zariadenia, ktoré slúži deťom a mladým dospelým so zdravotným znevýhodnením, pochádzala ešte zo 60. rokov minulého storočia. Na jej rekonštrukciu sa kraju podarilo získať viac ako 1,8 milióna eur z plánu obnovy a odolnosti, čo sú európske peniaze.
V rámci prác budovu zateplia a zmenia jej dispozíciu. Vybudujú nový výťah a po rekonštrukcii bude plne bezbariérová. Modernizácia čaká aj vykurovanie. Na budovu tiež nadstavia jedno poschodie, kde podľa Luntera vzniknú nové terapeutické miestnosti pre prácu s klientmi a zázemie pre zamestnancov, ktoré doteraz chýbalo. „Vďaka komplexnej rekonštrukcii a nadstavbe našej budovy vznikne moderné a účelové zariadenie,“ skonštatovala jeho riaditeľka Mária Gibaľová.
V areáli zariadenia má BBSK aj ďalšie plány. V budúcnosti by v ňom mali vzniknúť byty podporovaného bývania. Svoj nový domov by tam mali nájsť dospelí klienti ZSS Detvan v detvianskej miestnej časti Piešť, ktorí sú zdravotne spôsobilí a samostatní.
Dodala, že v týchto dňoch riešili odstraňovanie zostávajúcich nedostatkov, kontrolu vykonaných prác a prípravu na finálne odovzdanie stavby bez chýb. „Cena realizovaného diela podľa zmluvy o dielo a jej dodatkov predstavuje 2.292.607 eur s DPH,“ objasnila. Samostatne podľa nej pripravujú kotolňu a spevnené plochy, ktoré neboli súčasťou predmetu pôvodnej zmluvy o dielo. Ich realizáciu podľa nej preto zabezpečujú osobitne v súlade s pravidlami verejného obstarávania.
Predseda BBSK Ondrej Lunter v minulosti priblížil, že budova zariadenia, ktoré slúži deťom a mladým dospelým so zdravotným znevýhodnením, pochádzala ešte zo 60. rokov minulého storočia. Na jej rekonštrukciu sa kraju podarilo získať viac ako 1,8 milióna eur z plánu obnovy a odolnosti, čo sú európske peniaze.
V rámci prác budovu zateplia a zmenia jej dispozíciu. Vybudujú nový výťah a po rekonštrukcii bude plne bezbariérová. Modernizácia čaká aj vykurovanie. Na budovu tiež nadstavia jedno poschodie, kde podľa Luntera vzniknú nové terapeutické miestnosti pre prácu s klientmi a zázemie pre zamestnancov, ktoré doteraz chýbalo. „Vďaka komplexnej rekonštrukcii a nadstavbe našej budovy vznikne moderné a účelové zariadenie,“ skonštatovala jeho riaditeľka Mária Gibaľová.
V areáli zariadenia má BBSK aj ďalšie plány. V budúcnosti by v ňom mali vzniknúť byty podporovaného bývania. Svoj nový domov by tam mali nájsť dospelí klienti ZSS Detvan v detvianskej miestnej časti Piešť, ktorí sú zdravotne spôsobilí a samostatní.