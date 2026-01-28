< sekcia Regióny
Pokračuje sa v príprave rekonštrukcie zaniknutých kúpeľov Grössling
Obnova kúpeľov má do centra mesta priniesť vnútorné bazény, kaviareň, knižnicu či priestor pre deti, ale aj vonkajší bazén a sauny.
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje naďalej v príprave rekonštrukcie zaniknutých kúpeľov Grössling v blízkosti Vajanského nábrežia a Kúpeľnej ulice v Bratislave. Projekt je vo fáze verejného obstarávania na generálneho dodávateľa. Pre TASR to uviedli z MIB. Povolenia už projekt má.
„Robíme všetko pre to, aby sa výstavba začala v tomto roku,“ skonštatoval MIB s tým, že presný termín bude závisieť od výsledku súťaže a odovzdania staveniska.
Metropolitný inštitút v tomto prípade zvolil rokovacie konanie. Odôvodňuje to tým, že ide o nadštandardný spôsob obstarávania, ktorý nie je súťažou len o najnižšej cene. Umožňuje podľa neho viesť odborné rokovania s viacerými uchádzačmi a zároveň kontrolovať projektovú dokumentáciu a výkaz výmer počas procesu. „Pri historických a technicky komplexných rekonštrukciách je to efektívnejší a bezpečnejší postup,“ podotkol MIB.
Po výbere generálneho dodávateľa a uzatvorení verejného obstarávania majú byť známe aj finálne náklady na rekonštrukciu. V minulosti sa ako predpokladaný spomínal rozpočet v rozpätí od 18 do 22 miliónov eur. Rovnako tak po uzatvorení súťaže a pred odovzdaním staveniska bude možné taktiež spresniť harmonogram prác. V minulosti sa ako možný termín otvorenia kúpeľov spomínal prelom rokov 2026 a 2027, prípadne druhá polovica roka 2027. MIB však nevylúčil, že by sa otvorenie mohlo presunúť.
Obnova kúpeľov má do centra mesta priniesť vnútorné bazény, kaviareň, knižnicu či priestor pre deti, ale aj vonkajší bazén a sauny. Napríklad vonkajší bazén, ktorý pribudne k trom vnútorným bazénom, má byť inšpirovaný konceptom starých rímskych kúpeľov, pre ktoré je typická otvorená strecha. Počíta sa tiež so suchou saunou, ktorá sa v kúpeľoch nachádzala aj v roku 1895.
Budova mestských kúpeľov Grössling je ikonickou stavbou Bratislavy a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Postavili ju v roku 1895 a ako kúpele slúžili Bratislavčanom do roku 1994. Ide o jednu z posledných neobnovených národných kultúrnych pamiatok v centre Bratislavy.
