< sekcia Regióny
Pokračuje súd s Košičanom obžalovaným z účasti na terorizme
Polícia zadržala muža vlani v januári na košickom sídlisku Dargovských hrdinov.
Autor TASR
Pezinok 10. novembra (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračuje v utorok súdny proces s Košičanom Mariánom F., ktorý čelí obžalobe zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a zločinu niektorých foriem účasti na terorizme.
Samosudca ŠTS Jozef Pikna ozrejmil, že súd v doterajšom priebehu dokazovania vykonal výsluchy viacerých svedkov, znalcov, čítali sa listinné dôkazy a oboznámili sa aj vecné dôkazy. Obžalovaného eskortovali do pojednávacej miestnosti z väzby.
Na utorkovom hlavnom pojednávaní sa najskôr čítalo vyjadrenie Národnej centrály osobitných druhov kriminality. Týkalo sa digitálnej zálohy kanálu obžalovaného, na ktorom zverejňoval videá. Sudca čítal aj správu odboru počítačovej kriminality Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru z pripojeného spisu Mestského súdu v Košiciach.
Polícia zadržala muža vlani v januári na košickom sídlisku Dargovských hrdinov. Vykonala domové prehliadky v Košiciach aj v jednej z obcí na Zemplíne. Zo zaistených komponentov bolo podľa polície možné vytvoriť napríklad výbušniny alebo rúrkovú bombu. Muž čelil v minulosti aj ďalšiemu obvineniu zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.
Polícia už skôr informovala, že obžalovaný sa mal radikalizovať a na internete schvaľovať násilie alebo popisovať rôzne masakre, zverejňovať radikálne ladené názory s ľavicovo-extrémistickou inklináciou a návody týkajúce sa výroby zbraní a výbušnín, ktoré môžu inšpirovať iné osoby a podnietiť ich k spáchaniu teroristických trestných činov.
Samosudca ŠTS Jozef Pikna ozrejmil, že súd v doterajšom priebehu dokazovania vykonal výsluchy viacerých svedkov, znalcov, čítali sa listinné dôkazy a oboznámili sa aj vecné dôkazy. Obžalovaného eskortovali do pojednávacej miestnosti z väzby.
Na utorkovom hlavnom pojednávaní sa najskôr čítalo vyjadrenie Národnej centrály osobitných druhov kriminality. Týkalo sa digitálnej zálohy kanálu obžalovaného, na ktorom zverejňoval videá. Sudca čítal aj správu odboru počítačovej kriminality Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru z pripojeného spisu Mestského súdu v Košiciach.
Polícia zadržala muža vlani v januári na košickom sídlisku Dargovských hrdinov. Vykonala domové prehliadky v Košiciach aj v jednej z obcí na Zemplíne. Zo zaistených komponentov bolo podľa polície možné vytvoriť napríklad výbušniny alebo rúrkovú bombu. Muž čelil v minulosti aj ďalšiemu obvineniu zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.
Polícia už skôr informovala, že obžalovaný sa mal radikalizovať a na internete schvaľovať násilie alebo popisovať rôzne masakre, zverejňovať radikálne ladené názory s ľavicovo-extrémistickou inklináciou a návody týkajúce sa výroby zbraní a výbušnín, ktoré môžu inšpirovať iné osoby a podnietiť ich k spáchaniu teroristických trestných činov.