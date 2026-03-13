< sekcia Regióny
Pokračuje súdny proces s obžalovaným exšéfom NBÚ Aurelom U.
Prípad sa týka informačného systému Iskra určeného na krízové riadenie.
Pezinok 13. marca (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračuje v piatok súdny proces s obžalovaným bývalým riaditeľom Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Aurelom U. Trestnej činnosti sa mal podľa prokuratúry dopustiť ako vedúci pracovník na Ministerstve hospodárstva SR. Prípad sa týka informačného systému Iskra určeného na krízové riadenie.
V poradí desiaty pojednávací deň sa koná v neprítomnosti obžalovaného, ktorý už skôr uviedol, že trvá na svojej nevine. Vyšetrovateľ už zaniknutej Národnej kriminálnej agentúry obvinil Aurela U. v septembri 2022 pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Na piatkovom hlavnom pojednávaní vypovedajú viacerí svedkovia. Prvý zo svedkov hovoril o kontrole realizovanej členmi kontrolnej skupiny na rezorte hospodárstva zameranej na budovanie systému Iskra. „Zistili sme niektoré skutočnosti, ktoré hovoria o nehospodárnom nakladaní s prostriedkami a zlom manažovaní projektu,“ povedal s tým, že správu odovzdali vedeniu, ktoré ju asi postúpilo orgánom činným v trestnom konaní.
Ďalší svedok z prostredia rezortu hospodárstva a člen kontrolnej skupiny ozrejmil, že systém Iskra bol budovaný v niekoľkých fázach. Informačný systém mal podľa jeho slov zabezpečovať prenos utajovaných skutočností, kritickú infraštruktúru a ďalšie oblasti. Napokon podľa neho k spusteniu systému neprišlo. Svedok hovoril aj o podozreniach z porušenia finančnej disciplíny.
Prípad sa týka informačného systému Iskra určeného na krízové riadenie, konkrétne zmluvných vzťahov ministerstva hospodárstva a obchodných spoločností minimálne z obdobia rokov 2013 až 2017. Podľa prokuratúry mali byť uzavreté v rozpore s osobitnými zákonmi, v dôsledku čoho mala štátu vzniknúť škoda prevyšujúca 8,5 milióna eur.
