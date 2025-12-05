< sekcia Regióny
Pokračujú práce na obnove ramena Foki v starom koryte Dunaja
Výkopové práce potrvajú do marca budúceho roka a ich priebeh bude závisieť aj od počasia a najmä od výšky hladiny Dunaja.
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Organizácia WWF Slovensko v partnerstve s ochranárskym združením BROZ pokračuje v obnove dunajského ramena Foki v starom koryte Dunaja. Prehĺbenie približne 300-metrového prepojovacieho ramena má zabezpečiť, aby sa do územia dostávalo viac vody aj počas suchších období roka. TASR o tom informovala Kristína Bocková z WWF Slovensko.
„Prehĺbenie malého Foki je jednoduchý, ale veľmi účinný krok. Pomôže udržať vodu v krajine dlhšie, čo je v čase meniacej sa klímy pre Dunaj aj jeho mokrade kľúčové,“ vysvetlila riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann. Z prepojovacieho ramena bude postupne odstránených viac ako 8000 „kubíkov“ materiálu.
Výkopové práce potrvajú do marca budúceho roka a ich priebeh bude závisieť aj od počasia a najmä od výšky hladiny Dunaja. Práce priamo nadväzujú na už realizované obnovné zásahy na ramene, ktoré v lete 2025 ukončili ekológovia zo združenia BROZ. Vtedy sa obnova týkala viac ako dvojkilometrového bočného ramena neďaleko Gabčíkova.
„Rameno Foki je prvé úspešne obnovené rameno v starom koryte Dunaja. Je to miesto, ktoré je dlhodobo ovplyvňované prevádzkou vodného diela Gabčíkovo a každý návrat vody do týchto málo zavodňovaných území je veľkým úspechom,“ doplnil predseda BROZ Tomáš Kušík.
Rameno Foki je hovorový názov pre časť dolného Istragovského ramena, ktoré je súčasťou starého koryta Dunaja. Ramená tvorili rozsiahlu sústavu bočných ramien, ostrovov, mokradí a lužných lesov. Ide o posledné zvyšky pôvodnej vnútrozemskej delty Dunaja, ktorá patrila k najbohatším riečnym ekosystémom na Slovensku.
