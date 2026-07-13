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Pokračujú práce na obnove Turnianskeho hradu, pomôcť môžu aj turisti
Pracovníci na hrade aktuálne murujú na štyroch miestach, opravy zahŕňajú parkánový aj palácový múr.
Autor TASR
Turňa nad Bodvou 13. júla (TASR) - Obnova Turnianskeho hradu v okrese Košice-okolie pokračuje v tomto roku ďalšou murárskou sezónou. Od mája do októbra pracuje na záchrane pamiatky 11 robotníkov, jeden majster a jeden koordinátor. Projekt získal podporu cez program Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Ľudia a hrady.
Pracovníci na hrade aktuálne murujú na štyroch miestach, opravy zahŕňajú parkánový aj palácový múr. „V pláne máme dokončiť tieto miesta, aby boli zakonzervované, a vytiahnuť ich do takej výšky, ktorú nám dovolí metodik na hrady,“ uviedla pre TASR Helena Mackovjaková z Občianskeho združenia (OZ) Castrum Thorna. Dodala, že snahou bude podľa možností dokončiť aj vstupnú bránu a severnú baštu. V budúcnosti je v pláne aj ďalšia obnova veže s realizovaním schodiska a skrytej strechy.
Materiál na hrad vynášajú pracovníci ručne, keďže strmý kamenný chodník neumožňuje dopravu vozidlami. Veľkou pomocou je zapojenie turistov, ktorí môžu priložiť ruku k dielu a vyniesť napríklad piesok v pripravených vedierkach, ale aj tufový kameň či vodu, ktorej je nedostatok na hasenie vápna.
„Obnova Turnianskeho hradu by bez pomoci turistov nemohla pokračovať. Ročne sa vynesie na hrad okolo 30 ton piesku,“ povedala Mackovjaková s apelom na ľudí prichádzajúcich na hrad. Pre obnovu pamiatky sa konajú aj brigády pre dobrovoľníkov.
Finančná podpora cez národný projekt Ľudia a hrady - krok k sociálnej ekonomike II. predstavuje na mzdy zhruba 116.000 eur, ďalších viac ako 17.000 eur je určených na materiál a iné náklady.
Dňa 15. augusta sa na Turnianskom hrade bude konať už tradičné podujatie Noc hradov a zrúcanín s programom pre deti i dospelých.
Počiatky Turnianskeho hradu siahajú do 13. storočia, keď po mongolskom vpáde postavili kamennú obrannú vežu, následne sa pevnosť rozširovala. Hrad chátral už od protihabsburských povstaní na konci 17. storočia, keď ho cisárske vojsko dalo čiastočne zbúrať. V roku 1848 vyhoreli zostávajúce objekty. Zaujímavosťou je stále dobre viditeľná cesta vyhĺbená v skalách pre kolesá vozov, ktorými v minulosti prepravovali na hrad zásoby a materiál.
Pracovníci na hrade aktuálne murujú na štyroch miestach, opravy zahŕňajú parkánový aj palácový múr. „V pláne máme dokončiť tieto miesta, aby boli zakonzervované, a vytiahnuť ich do takej výšky, ktorú nám dovolí metodik na hrady,“ uviedla pre TASR Helena Mackovjaková z Občianskeho združenia (OZ) Castrum Thorna. Dodala, že snahou bude podľa možností dokončiť aj vstupnú bránu a severnú baštu. V budúcnosti je v pláne aj ďalšia obnova veže s realizovaním schodiska a skrytej strechy.
Materiál na hrad vynášajú pracovníci ručne, keďže strmý kamenný chodník neumožňuje dopravu vozidlami. Veľkou pomocou je zapojenie turistov, ktorí môžu priložiť ruku k dielu a vyniesť napríklad piesok v pripravených vedierkach, ale aj tufový kameň či vodu, ktorej je nedostatok na hasenie vápna.
„Obnova Turnianskeho hradu by bez pomoci turistov nemohla pokračovať. Ročne sa vynesie na hrad okolo 30 ton piesku,“ povedala Mackovjaková s apelom na ľudí prichádzajúcich na hrad. Pre obnovu pamiatky sa konajú aj brigády pre dobrovoľníkov.
Finančná podpora cez národný projekt Ľudia a hrady - krok k sociálnej ekonomike II. predstavuje na mzdy zhruba 116.000 eur, ďalších viac ako 17.000 eur je určených na materiál a iné náklady.
Dňa 15. augusta sa na Turnianskom hrade bude konať už tradičné podujatie Noc hradov a zrúcanín s programom pre deti i dospelých.
Počiatky Turnianskeho hradu siahajú do 13. storočia, keď po mongolskom vpáde postavili kamennú obrannú vežu, následne sa pevnosť rozširovala. Hrad chátral už od protihabsburských povstaní na konci 17. storočia, keď ho cisárske vojsko dalo čiastočne zbúrať. V roku 1848 vyhoreli zostávajúce objekty. Zaujímavosťou je stále dobre viditeľná cesta vyhĺbená v skalách pre kolesá vozov, ktorými v minulosti prepravovali na hrad zásoby a materiál.