< sekcia Regióny
Pokračujú prípravy na rekonštrukciu Námestia sv. Egídia v Poprade
Autor TASR
Poprad 19. marca (TASR) - V Poprade pokračujú prípravy na rekonštrukciu Námestia sv. Egídia. V tejto súvislosti sa na tamojšom mestskom úrade konalo stretnutie, ktoré zorganizovalo mesto spolu so zástupcami zhotoviteľa a zainteresovanými podnikateľmi. Samospráva na ňom poskytla informácie o priebehu rekonštrukcie i o tom, čo jednotlivé etapy prinesú v praxi. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Keďže terasy na námestí budú tento rok v obmedzenom režime, poplatky za terasy budú zrušené v tomto aj v budúcom roku. Prítomných som oboznámil s vytvoreným riešením na organizovanie väčších kultúrnych podujatí, akými sú napríklad kultúrne leto, Mikuláš či iné akcie, keďže v medzikostolí sa už nebudú konať a bude tam vytvorená oddychová zóna plná zelene. Práve preto vznikne v priestore pred fontánou zhromaždisko, na ktoré dnes niektorí neprajníci poukazujú ako na ‚betónové námestie‘. V skutočnosti pôjde o plnohodnotný priestor pre podujatia, ktorého súčasťou bude prekrývateľná fontána. Tak, aby sa tam zmestilo aj viac ako 5000 ľudí,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko.
Po prezentácii nasledovala otvorená diskusia, v rámci ktorej mali zúčastnení priestor klásť otázky a vyjadriť svoje podnety. „Pýtal som sa aj na parkovisko z východnej strany a na kompenzáciu tržieb, o ktoré my prídeme. Neviem, ako by sa to dalo riešiť, lebo ekonomicky na tom stratíme, no pozitívne je, že mesto umožní využívať terasy po rekonštrukcii zadarmo. Námestie bude krajšie, bude tam chodiť viac ľudí,“ zhodnotil majiteľ dvoch gastro prevádzok na námestí František Galik.
Keďže ide o projekt financovaný z európskych fondov, v zmysle platnej metodiky musí prejsť kontrolou verejného obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie. Bezprostredne po ukončení tohto procesu, ktorý momentálne prebieha, budú môcť začať stavebné práce. Ak nenastanú žiadne nepredvídateľné okolnosti počas realizácie stavby, bude rekonštrukcia námestia trvať deväť mesiacov. „Viem, že samotná rekonštrukcia je bolestivým procesom, ale verím, že to spoločne zvládneme a všetkých Popradčanov ubezpečujem, že výsledok bude stáť za to,“ dodal popradský primátor.
Projekt je spolufinancovaný z fondov Európskej únie prostredníctvom Programu Slovensko. Mesto získalo na projekt dotáciu vo výške takmer 15 miliónov eur. Námestie prejde podstatnou zmenou najmä v časti pred evanjelickým kostolom, kde vznikne nová interaktívna fontána. V časti tzv. medzikostolia pribudne nová oddychová časť.
