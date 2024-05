Pokračujú s prípravou obnovy športového areálu gymnázia vo Zvolene

Zvolen 29. mája (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje s prípravou komplexnej obnovy športového areálu Gymnázia Ľudovíta Štúra (GĽŠ) vo Zvolene. Pred rekonštrukciou však bude treba urobiť stavebné práce, ktoré sa týkajú úpravy areálového rozvodu plynu a skrátenia jeho prípojky. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Zmodernizovať potom plánujú atletickú dráhu, pribudnúť by mali tiež nové ihriská, mobiliár či osvetlenie. Dodala, že vo februári tohto roka predložil kraj žiadosť o poskytnutie príspevku. Bolo to v rámci programu, ktorý vyhlásil Fond na podporu športu.



V máji tohto roka ukončil BBSK verejné obstarávania na uskutočnenie stavebných prác v hodnote 901.235 eur s DPH a na poskytnutie služieb stavebného dozoru v sume 11.900 eur s DPH. Na obstaranie materiálno-technického vybavenia to bolo takmer 7278 eur s DPH, slúžiť bude na údržbu zrekonštruovaného športového areálu. Sú to napríklad traktorová kosačka so zberným košom, trávny valec i záhradný vysávač.



"Celkové oprávnené výdavky projektu sú vyše 917.000 eur, príspevok z fondu je vo výške 70 percent. Z vlastných zdrojov dá BBSK 30 percent, čo je vyše 275.000 eur. Financovať však bude aj neoprávnené výdavky, čo je vyše 2800 eur. V súčasnosti BBSK čaká na vyhodnotenie predložených žiadostí Fondom na podporu športu," zdôraznila hovorkyňa.



Cieľom obnovy športového areálu gymnázia má byť zlepšenie pohybovej aktivity žiakov, ale i zefektívnenie tréningových procesov športových klubov pôsobiacich vo Zvolene či umožnenie športového vyžitia pre verejnosť. Areál vybudovali približne v 80. rokoch 20. storočia. Stavebno-technické vyhotovenie a športové povrchy areálu v súčasnosti podľa kraja nezodpovedajú parametrom pre atletické súťaže či nárokom na vyučovanie telesnej výchovy na stredoškolskej úrovni.