Pokračujú s prípravou obnovy športového areálu pri gymnáziu vo Zvolene

Banská Bystrica 22. júla (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje s prípravou komplexnej rekonštrukcie a modernizácie športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia kraja s tým, že schválená je projektová žiadosť.



Dodala, že v týchto dňoch ministerstvo športu a cestovného ruchu vyzvalo kraj, aby poskytol súčinnosť pri príprave zmluvy o poskytnutí príspevku. „Momentálne teda pokračuje príprava potrebných podkladov a informácií do zmluvy,“ objasnila. Podľa nej po ich doplnení bude formálne podpisovanie zmluvy oboma stranami.



Ako ďalej uviedla, verejné obstarávanie na dodávateľa ukončili ešte pred podaním žiadosti o grant. V obstarávaní bola úspešná firma Maro s cenou 914.504 eur s DPH. „So zhotoviteľom už má kraj podpísanú zmluvu o dielo, ktorá má však odkladný účinok. Platná bude až po podpise grantovej zmluvy,“ podotkla a doplnila, že následne sa môžu začať stavebné práce.



Správna rada Fondu na podporu športu schválila prerozdelenie viac než 35 miliónov eur na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. V rámci výzvy INFRA 5 získalo podporu 75 projektov naprieč celým Slovenskom. V prípade obnovy športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene je to príspevok 648.999 eur.



Stavebno-technické riešenie diela pozostáva z viacerých objektov. Sú to atletická dráha, futbalové, basketbalové i hádzanárske ihrisko. Moderné budú sektory pre skok do diaľky, vrh guľou a workoutové ihrisko. Vybudované majú byť aj osvetlenie či prístupové spevnené plochy. Celý areál by mal byť zabezpečený novým kamerovým systémom. Pribudnúť by mali tiež mobiliár, osvetlenie a hygienické zázemie.



Cieľom obnovy športového areálu gymnázia má byť zlepšenie pohybovej aktivity žiakov, ale i zefektívnenie tréningových procesov športových klubov pôsobiacich vo Zvolene či umožnenie športového vyžitia pre verejnosť.