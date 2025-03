Pokračujú s prípravou obnovy Zariadenia sociálnych služieb v Detve

Banská Bystrica 17. marca (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje s prípravou obnovy Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) na Pionierskej ulici v Detve. V súčasnosti hľadá zhotoviteľa stavby. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 1.860.282 eur bez DPH.



Predmetom je plánovaná prestavba zariadenia, dispozičné, konštrukčné a architektonické úpravy jednotlivých poschodí. Súčasťou prác je nadstavba jedného nadzemného podlažia a úprava fasády. "Projekt bol schválený, vysúťažený je už aj zhotoviteľ projektovej dokumentácie a momentálne pokračuje verejné obstarávanie," objasnila v pondelok TASR hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Oznámenie vo vestníku informuje, že záujemcovia mohli svoje ponuky predkladať do 14. marca. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.



Zariadenie poskytuje sociálne služby zdravotne postihnutým deťom a mládeži s mentálnym postihnutím a s duševnými poruchami vo veku od troch do 25 rokov. Je to ambulantnou formou, od pondelka do piatka. Zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.