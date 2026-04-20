Pokračujú s revitalizáciou Slanického ostrova umenia
Námestovo 20. apríla (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) pokračuje s druhou etapou revitalizácie Slanického ostrova umenia. Projekt je zameraný na rozsiahle stavebné a reštaurátorské práce na Kostole Povýšenia sv. Kríža, ktoré budú financované z Programu Slovensko 2021 - 2027 vo výške 1.945.269 eur. Rekonštrukcia bude prebiehať približne 24 mesiacov.
„Kostol bude v najbližšom čase rekonštruovaný komplexne. Bude sa to týkať architektonických článkov, kamenosochárskych prvkov, omietok, krovu, zvonov, všetkých okien a komponentov, ktoré sú v rámci tejto pamiatky k dispozícii,“ spresnil riaditeľ správcovskej Oravskej galérie Michal Čajka.
Oravská galéria bude tento rok prevádzkovať Slanický ostrov umenia v klasickom režime od 1. mája. Pre návštevníkov budú okrem kostola k dispozícii všetky ostatné atrakcie, vrátane ktorých pribudne začiatkom sezóny nový okružný chodník v západnej časti ostrova. Súčasťou chodníka bude pozorovateľňa, ktorá umožní návštevníkom pohľady na neďaleký Vtáčí ostrov, Babiu Horu, mesto Námestovo, ako aj na ďalšie miesta v tejto časti Oravy.
Na aktuálnu druhú etapu nadväzujú predchádzajúce práce, ktoré boli v rámci prvej etapy realizované v roku 2020. „Vtedy sme urobili takú základnú revitalizáciu ostrova, počas ktorej bolo odstránených množstvo náletových drevín tak, aby sa prevzdušnilo aj to okolie kostola. Zároveň sa urobili aj vstupné chodníky priamo po Slanickom ostrove. Teraz prebieha ďalšia fáza dodatočnej revitalizácie,“ priblížila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Doplnila, že revitalizáciou samotného kostola sa projekt nekončí. V následnej tretej fáze projektu by chceli vytvoriť zázemie pre zamestnancov a sociálne zariadenia pre návštevníkov Slanického ostrova. „Do piatich rokov by sme mohli mať komplet zrekonštruované všetko, čo tu potrebujeme tak, aby to naozaj veľmi pozitívne vnímalo aj okolie a bol by to naozaj pekný produkt cestovného ruchu,“ doplnila Jurinová.
