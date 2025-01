Pokračujú v príprave rekonštrukcie zaniknutých kúpeľov Grössling

Bratislava 22. januára (TASR) - Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v príprave rekonštrukcie zaniknutých kúpeľov Grössling v blízkosti Vajanského nábrežia a Kúpeľnej ulice. V pláne je začať so stavebnými prácami tento rok. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré TASR poskytla Eva Hapčová z MIB.



"Dokumentácia na stavebné povolenie, ako aj dokumentácia na realizáciu stavby boli dokončené v roku 2024. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na generálneho dodávateľa. Bol začatý proces notifikácie na Európsku komisiu, je rozbehnuté stavebné konanie," skonštatovala Hapčová.



Plánom je tento rok rozbehnúť všetky stavebné práce. Finálne náklady by mali byť známe až po výbere zhotoviteľa. V minulosti, pri dokončení architektonickej štúdie, boli odhadované na približne 15 miliónov eur. Podľa inštitútu však nie je vylúčené, že finálna investičná suma bude vyššia.



V roku 2024 boli zároveň ukončené všetky plánované predstihové práce. Išlo napríklad o búracie práce nenosných konštrukcií, búranie prístavieb zo 70. rokov, obnovu komína či reštaurátorskú obnovu hodnotných prvkov. Boli na to vydané separátne povolenia.



Cieľom je otvoriť kúpele na prelome rokov 2026 a 2027. MIB však v minulosti nevylúčil, že by sa otvorenie mohlo presunúť. Odôvodnil to aj to tým, že na dĺžku trvania rekonštrukcie vplývajú nepredvídateľné externé faktory, ktoré môžu procesy predĺžiť.



Obnova kúpeľov má do centra mesta priniesť vnútorné bazény, kaviareň, knižnicu či priestor pre deti, ale aj vonkajší bazén a sauny. Napríklad vonkajší bazén, ktorý pribudne k trom vnútorným bazénom, má byť inšpirovaný konceptom starých rímskych kúpeľov, pre ktoré je typická otvorená strecha. Počíta sa tiež so suchou saunou, ktorá sa v kúpeľoch nachádzala aj v roku 1895.



Budova mestských kúpeľov Grössling je ikonickou stavbou Bratislavy a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Postavili ju v roku 1895 a ako kúpele slúžili Bratislavčanom do roku 1994. Ide o jednu z posledných neobnovených národných kultúrnych pamiatok v centre Bratislavy.