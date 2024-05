Pokračujúca obnova hradu Čičva čelí problémom s nedostatkom materiálu

Sedliská 25. mája (TASR) - Na hrade Čičva pri Vranove nad Topľou plánujú v tejto sezóne pokračovať najmä v stavebnej obnove palácovej časti. Pracovať chcú aj na obnove dverných a okenných otvorov vo východnom krídle. Výkonný riaditeľ občianskeho združenia Pro futuro hradu Čičva Ľubomír Hutka pre TASR uviedol, že pri opravách hradu už majú nedostatok materiálu, konkrétne pieskovca.



"Máme problém pokračovať v murovaní pieskovcových konštrukcií, pretože pieskovca v podstate niet, a nie je v okolí žiadny lom na pieskovec," uviedol Hutka s tým, že hrad opravujú pôvodnými materiálmi a pieskovec pochádzajúci z hradu a jeho okolia už vyzbierali.



Obracajú sa na ľudí, ktorí by po rekonštrukciách či búracích prácach mohli mať doma chýbajúci materiál. "Vieme zabezpečiť naloženie a odvoz, Stačí, aby nám dali vedieť a poskytli tento kameň. Boli by sme im veľmi vďační," dodal.



Na hrade si uplatnenie v tejto sezóne našlo osem nezamestnaných. Zamestnanci tam budú pracovať do októbra 2025, kým bude trvať národný projekt Ľudia a hrady. "V lete sa zameriame na stavebné práce a od jesene po skončení stavebnej sezóny nás čaká úprava hradného areálu, pretože je tam veľa stromov v kritickom stave," povedal Hutka s tým, že cieľom je, aby bol areál pre turistov bezpečnejší.



Občianske združenie Pro futuro hradu Čičva opravuje hrad desať rokov. Zachránili útočistnú vežu, ktorá je unikátna v rámci slovenských hradov, konzervovali východnú delovú baštu a zrealizovali dôležité opravy v paláci. Po konzultáciách s pamiatkovým úradom odstránili náletové dreviny. Hrad sprístupnili pre imobilných, cyklistov a vozičkárov. Na hrad je teraz možné vyjsť pešo zo strany Korytárskej ulice aj z východnej strany od hrobky rodiny Barkóczyiovcov.