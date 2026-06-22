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Pokus 59-ročného muža preplávať Váh v Komárne sa skončil tragicky

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Maják, ilustračné foto 14.02.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Obhliadajúci lekár na mieste predbežne vylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonať zdravotno-bezpečnostnú pitvu.

Autor TASR
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Komárno 22. júna (TASR) - Pátranie polície po 59-ročnom mužovi, ktorý sa pravdepodobne pokúsil preplávať na druhú stranu rieky Váh v Komárne, sa skončilo tragicky. Muža nezvestného od nedele (21. 6.) večera vypátrali v pondelok členovia poriečneho oddelenia a záchranného systému, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Obhliadajúci lekár na mieste predbežne vylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonať zdravotno-bezpečnostnú pitvu. Poverený príslušník Policajného zboru začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
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