POKUS O VRAŽDU: V leopoldovskej väznici napadol muž spoluväzňa

Leopoldov 10. decembra (TASR) - Pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu je trestne stíhaný 22-ročný muž z okresu Hlohovec, ktorý napadol 26-ročného muža. Obaja si odpykávajú trest odňatia slobody vo väznici v Leopoldove a sú spoluväzňami v jednej cele. V dokonaní vraždy zabránil útočníkovi ďalší väzeň. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



"Skutok sa stal v stredu (8. 12.). Vo väzenskej cele mal v nočných hodinách útočník viackrát udrieť muža do hlavy kovovým stolíkom. Napadnutý muž skončil s viacerými ťažkými zraneniami v nemocnici pre odsúdených v Trenčíne. Podľa prvotných informácií mali mať muži medzi sebou spory, a dokonca sa mal útočník väzňovi vyhrážať zabitím," opísala hovorkyňa.



Policajný výjazd s vyšetrovateľom vykonal obhliadku miesta činu a na mieste zaistili viaceré biologické stopy a záznamy z väznice. V súčasnosti sa vykonávajú procesné úkony tak, aby osoba bola v čo najkratšom čase na základe dôkazov obvinená. Zároveň so spisom prokurátorovi predložia aj návrh, aby bol podozrivý muž obmedzený na slobode vo výkone trestu. "Vo väznici si odpykával trest za zneužitie platobnej karty. Vo výkone si mal pritom posedieť do októbra 2022. Za úmyselný, obzvlášť závažný zločin mu teraz môže hroziť strata slobody na 15 až 20 rokov," doplnila Linkešová.