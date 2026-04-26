Nedela 26. apríl 2026
POKUS O VRAŽDU V TREBIŠOVE: Podozrivú osobu zadržali

Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Policajtov vyslali v sobotu večer na preverenia oznámenia, podľa ktorého sa mal pred jedným z obytných domov v Trebišove nachádzať zranený muž.

Autor TASR
Trebišov 26. apríla (TASR) - Trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu začala polícia v sobotňajšom (25. 4.) prípade zraneného muža v Trebišove. „Osoba podozrivá z tohto skutku bola policajtmi na mieste zadržaná a umiestnená do cely policajného zaistenia,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

Policajtov vyslali v sobotu večer na preverenia oznámenia, podľa ktorého sa mal pred jedným z obytných domov v Trebišove nachádzať zranený muž. Podľa polície utrpel zranenia v oblasti hrudníka spôsobené doposiaľ nezisteným predmetom. Prípad si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.

„S podozrivou osobou sú aj naďalej vykonávané potrebné procesné úkony. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nateraz nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla Illésová. 

