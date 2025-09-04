< sekcia Regióny
POKUS O VRAŽDU: Žena mala mladíka bodnúť do hrudníka
K incidentu došlo po slovnej výmene medzi mladíkom a 41-ročnou ženou.
Autor TASR
Boťany 4. septembra (TASR) - Polícia vyšetruje obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu, ku ktorému došlo v obci Boťany v okrese Trebišov. Na linku 158 bolo prijaté oznámenie o napadnutí 17-ročného mladíka ostrým predmetom. Na miesto incidentu okamžite smerovali policajti aj záchranári, ktorí zraneného prevzali do svojej starostlivosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
K incidentu došlo po slovnej výmene medzi mladíkom a 41-ročnou ženou. Tá ho mala bodnúť do oblasti hrudníka a následne z miesta ujsť. Policajti podozrivú osobu v krátkom čase vypátrali a predviedli ju na obvodné oddelenie. Žena bola v čase zadržania pod vplyvom alkoholu aj iných omamných látok a nebola schopná podrobiť sa dychovej skúške. Mladíkovi namerali v dychu 1,63 promile. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní.
„Vzhľadom na to, že útok smeroval na životne dôležitý orgán, pľúca, a poškodený mladík je v zmysle Trestného zákona chránenou osobou, vec si na realizáciu ďalších úkonov prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru,“ doplnila hovorkyňa. Žene podozrivej zo spáchania skutku obmedzili osobnú slobodu a v súčasnosti prebiehajú potrebné procesné úkony. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie.
„Poskytnutím akýchkoľvek bližších alebo podrobnejších informácií by mohlo dôjsť k zmareniu alebo sťaženiu ďalšieho vyšetrovania, preto vzhľadom na jeho priebeh viac informácií nateraz poskytovať nebudeme. Urobíme tak, až keď to situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ dodala Ivanová.
