Pokúsila sa zavraždiť muža sekerou, polícia ju obvinila

Medzev 29. augusta (TASR) - Polícia obvinila ženu, ktorá v Medzeve napadla muža sekerou, z vraždy v štádiu pokusu. V pondelok (26. 8.) došlo v meste v okrese Košice-okolie k fyzickému napadnutiu medzi viacerými osobami. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, po príchode policajtov už k hromadnej potýčke nedochádzalo, bol tam zranený 22-ročný muž.



"Na mieste sa však nenachádzala osoba podozrivá zo spáchania tohto skutku. Policajti 32-ročnú ženu na základe výpovedí svedkov vypátrali a so súhlasom prokurátora ešte v nočných hodinách zadržali a obmedzili na osobnej slobode, a potom umiestnili do cely policajného zaistenia," uviedla hovorkyňa.



Muž podľa predbežnej lekárskej správy utrpel zranenia, ktoré si predbežne budú vyžadovať viac ako 42-dňovú dobu liečenia a práceneschopnosti.



Stopy, ktoré polícia na mieste zaistila, zaslali na kriminalisticko-expertízne skúmanie. Vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie za zločin ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu. Polícia na základe zistených skutočností skutok prekvalifikovala.



"Ďalšími vykonanými úkonmi sa však zistilo, že k zraneniu osoby malo dôjsť po predchádzajúcej hádke, po ktorej mala 32-ročná žena sekerou opakovane udrieť do oblasti hlavy a chrbta 22-ročného muža," uviedla hovorkyňa. Doplnila, že súd rozhoduje o vzatí obvinenej do väzby.