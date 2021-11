Pokutami pre aktivistov sa bude zaoberať Najvyšší správny súd SR

Nováky 10. novembra (TASR) - Pokutami pre aktivistov Greenpeace, ktorí ešte v novembri 2018 vyliezli na ťažobnú vežu v Novákoch, sa bude zaoberať Najvyšší správny súd SR. Na ten sa s kasačnou sťažnosťou obrátil Hlavný banský úrad (HBÚ) po tom, čo Krajský súd (KS) v Trenčíne zrušil jeho rozhodnutia o uložení pokút. TASR to potvrdil HBÚ, upozornil na to Denník N.



Podanie kasačnej sťažnosti voči rozsudku KS Trenčín potvrdil i HBÚ, Najvyššiemu správnemu súdu SR ju doručili 25. októbra, informoval predseda HBÚ Bohumír Zvrškovec.



KS Trenčín zrušil rozhodnutie o uložení pokút 12 aktivistom mimovládnej organizácie od HBÚ a Obvodného banského úradu v Prievidzi ešte koncom júna tohto roka. Na trenčiansky KS sa so správnou žalobou na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia banských úradov obrátili aktivisti. Každý z nich dostal pokutu 1650 eur. Podľa HBÚ, ktorý potvrdil rozhodnutie o uložení pokút, argumentoval, že obsadením ťažnej veže na bani Nováky došlo k nebezpečnému stavu, ktorý mohol ohroziť prevádzku organizácie a celospoločenský záujem, najmä bezpečnosť života a zdravie zamestnancov organizácie - baníkov pracujúcich v podzemí. Aktivisti sa okrem iného bránili, že vstup do areálu baní nebol dostatočne zabezpečený. Namietali tiež, že v správnom konaní nemohli vypočuť svedkov.



KS vo svojom rozsudku okrem iného uviedol, že dokazovať okolnosti ďalšieho správania sa žalobcov po tom, ako ich prítomnosť na ťažnej veži bola zaznamenaná a ďalej riešená, je nepodstatné, keďže sankcionované je už porušenie zákazu vstupu, a to také, ktoré je so zreteľom na ostatné okolnosti možné vyhodnotiť ako neoprávnené vniknutie. Zároveň uznal za dôvodné námietky ohľadom svedkov. "Správny súd sa nestotožňuje s tým, ako správne orgány pristúpili k uchopeniu a vyhodnoteniu pomeru priťažujúcich a poľahčujúcich okolností a v nadväznosti na to, ako pristúpili k odôvodneniu výšky sankcie, ktorá bola určená v totožnej výmere 1650 eur u každého z 12 žalobcov," skonštatoval ďalej KS Trenčín s tým, že správny orgán nezisťoval poľahčujúce okolnosti.



Greenpeace Slovensko považuje za absurdné, že aktivisti sú dodnes "ťahaní" po súdoch, pričom svojím konaním nikoho neohrozili na živote a zdraví, čo potvrdila i Krajská prokuratúra Trenčín, uviedla riaditeľka organizácie Katarína Juríková s tým, že aktivisti čelia i žalobe zo strany ťažobnej spoločnosti.



Dvanásti aktivisti a aktivistky zo Slovenska, Českej republiky, Fínska, Nemecka a Belgicka vyvesili ešte 28. novembra 2018 na ťažobnú vežu uhoľnej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) transparent s odkazom Skončite dobu uhoľnú. Protestovali tak proti ťažbe uhlia. Spáchať mali trestný čin všeobecného ohrozenia. Za svoj skutok boli najskôr stíhaní väzobne, na príkaz vtedajšieho generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára sa po niekoľkých dňoch dostali na slobodu. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru vlani rozhodlo, že aktivisti nespáchali trestný čin a skutok posunulo Obvodnému banskému úradu v Prievidzi, ktorý ho posudzoval v priestupkovom konaní.