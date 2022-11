Polaček: Košice prídu daňovým bonusom o 25 mil. eur, zhorší to služby

Košice 24. novembra (TASR) - Ak Národná rada (NR) SR na najbližšej schôdzi schváli zvýšenie daňového bonusu pre rodičov detí do 18 rokov na 140 eur mesačne, pre mesto Košice to bude znamenať výpadok z podielových daní 25 miliónov eur. Chýbajúce finančné zdroje spôsobia veľké finančné problémy a mesto bude potrebovať akútnu pomoc štátu na zabezpečenie všetkých svojich kompetencií. Upozorňuje na to košický primátor Jaroslav Polaček, ktorý spolu s ďalšími predstaviteľmi samospráv vyzýva poslancov parlamentu, aby za návrh nehlasovali.



Polaček varuje, že obyvateľom mesta zmena prinesie zhoršenie mnohých poskytovaných služieb, čo môže spôsobiť nižšiu kvalitu ich života. "Neustále znižovania finančných zdrojov samospráv zo strany vlády už dávno prerástli únosnú mieru. Už niekoľko rokov upozorňujem na to, že nám štát nemôže nakladať na plecia ďalšie kompetencie bez akéhokoľvek finančného krytia. Takisto nemôžeme stále z vlastného rozpočtu suplovať štát a financovať rôzne vládne či poslanecké sociálne balíčky. Chystané zvýšenie daňového bonusu môže byť tou poslednou kvapkou k úplnému znefunkčneniu samosprávy," uviedol.



Primátor poukazuje na to, že Košice už uplynulé štyri roky prišli vplyvom rôznych legislatívnych zmien a doposiaľ schválených krátení výšky podielových daní o 200 miliónov eur. Ak by sa tak nestalo, mohlo mesto podľa neho zrekonštruovať desiatky ďalších kilometrov úsekov ciest a chodníkov, viac investovať do svojich nehnuteľností či verejného osvetlenia, častejšie kosiť alebo zvyšovať objem prepravy v MHD.



V prípade schválenia zvýšeného daňového bonusu pre rodičov a ďalšieho výpadku príjmov mesto podľa primátora nebude vôbec vedieť zostaviť rozpočet na budúci rok. Bude preto potrebovať akútnu finančnú pomoc od štátu, aby dokázalo zabezpečiť všetky svoje kompetencie. "Skúsili sme všetky dostupné možnosti, avšak zatiaľ bez akejkoľvek pozitívnej odozvy zo strany štátnych orgánov. Bez pomoci štátu mesto nedokáže v roku 2023 čerpať ani schválené projekty z eurofondov, ani realizovať žiadne nové investície. Rezervný fond sme vyčerpali na odstraňovanie rôznych havarijných situácií. Nebudeme si môcť zobrať ani ďalší úver. Situácia je naozaj veľmi vážna, veríme, že si to uvedomí vláda a poslanci NR SR," tvrdí primátor.