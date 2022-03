Polaček: Košice začínajú čeliť humanitárnej katastrofe

Na snímke utečenci z Ukrajiny, z afrických krajín a krajín Blízkeho východu na košickej železničnej stanici. Košice, 8. marca 2022. Foto: TASR - František Iván

Na snímke utečenci na kúpalisku Červená hviezda v centre pre utečencov z Ukrajiny. Košice, 8. marca 2022. Foto: TASR - František Iván

Košice 8. marca (TASR) – Mesto Košice začína pod náporom množstva vojnových utečencov z Ukrajiny čeliť humanitárnej katastrofe. Vyhlásil to v utorok košický primátor Jaroslav Polaček. Pri riešení situácie podľa neho chýba riadiaca jednotka zo strany štátu smerom na samosprávu, efektívna podpora, informovanie či manažovanie.povedal Polaček. Konštatoval to po rokovaní Krízového štábu Okresného úradu v Košiciach, ktorý podľa neho nepriniesol riešenie.Košice označil Polaček za akýsi lievik, ktorým sa desaťtisíce utečencov presúvajú z hraníc s Ukrajinou ďalej na západ. Hoci mesto mnohí zatiaľ využívajú len ako zastávku, časť z nich potrebuje prespanie aspoň na jednu noc. Mesto zriadilo na kúpalisku Červená hviezda pri železničnej a autobusovej stanici pre nich hotspot, o ktorý sa starajú dobrovoľníci. Jeho kapacita bola najprv 300 miest, v pondelok (7. 3.) sa rozšírila na 400. V noci na utorok tam pritom prišlo bez predchádzajúceho avíza v priebehu poldruha hodiny zhruba 500 utečencov. Za uplynulý deň vybavili zhruba 1500 ľudí.povedal Polaček.Uviedol, že podľa neoficiálnych informácií majú v priebehu utorkového večera a noci prísť z Čiernej nad Tisou do Košíc dva vlaky s utečencami. Tak by to malo byť aj v ďalších dňoch. Mesto však nemá informácie o tom, koľko ich v nich bude a čo budú potrebovať.povedal primátor. Dodal, že pomáhať vojnovým utečencom je úlohou štátu a aj keď sa v tom mestá a obce angažujú, nemajú na to finančné krytie.konštatoval primátor.