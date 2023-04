Polaček: Mesto Košice nebude vedieť zostaviť rozpočet bez úverov

Košice 23. apríla (TASR) - Mesto Košice nebude vedieť zostaviť rozpočet na tento rok bez úverov, myslí si to primátor Jaroslav Polaček. Pre TASR to povedal po tom, ako mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom štvrtkovom (20. 4.) mimoriadnom zasadnutí prerušilo rokovanie o prijatí úveru vo výške 3,8 milióna eur, ktorý mal pomôcť dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Poslanci chcú, aby sa o úvere rokovalo, keď bude predložený návrh rozpočtu. Mesto je od januára v rozpočtovom provizóriu.



Podľa Polačeka v dôsledku vládnych opatrení a balíčkov chýbajú Košiciam milióny eur. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu zhruba spred polroka to bolo viac ako 100 miliónov eur. Peniaze do rozpočtu by malo priniesť napríklad zvýšenie cien cestovného v mestskej hromadnej doprave či nová parkovacia politika, čo poslanci odsúhlasili. Zvýšenie poplatku za odpad od budúceho roka však odmietli, s čím pripravovaný návrh rozpočtu počítal.



"Myslím si, že bez úverov to nepôjde, pretože naozaj sme vyškrtali všetky položky, ktoré vyškrtať vieme. Teraz nám chýba 15 miliónov eur na to, aby sme mali vyrovnaný rozpočet. Na druhej strane, ak si chceme takýto úver vziať, musíme mať na neho v budúcich obdobiach krytie, aby sme ho dokázali splácať," povedal.



MsZ v marci odobrilo prijatie úveru na dofinancovanie a prípravu projektov z eurofondov vo výške 8,6 milióna eur. Podmienilo to však predložením rozpočtu najneskôr do 30. apríla. Kedy presne sa bude o rozpočte na rok 2023 rokovať zatiaľ nie je známe. Na webovej stránke mesta je aktuálne zverejnená informácia o mimoriadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa má konať v utorok (25. 4.). Na programe by mala byť informácia o úsporných opatreniach súvisiacich s nakladaním s odpadmi a opäť aj miestny poplatok za komunálny odpad.