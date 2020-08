UŠIEL Z MIESTA NEHODY: Vodič narazil do plota a odišiel

Timoradza 24. augusta (TASR) - Polícia objasňuje okolnosti dopravnej nehody, ku ktorej došlo 22. augusta v neskorých nočných hodinách v obci Timoradza, okres Bánovce nad Bebravou. Neznámy vodič tam narazil autom do plota rodinného domu a z miesta nehody odišiel, informovala v pondelok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Vodič na vozidle Alfa Romeo jazdil po miestnej komunikácii v obci Timoradza. V pravotočivej zákrute neprispôsobil rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam, stavu, povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať, a dostal s vozidlom šmyk. V dôsledku toho prešiel vľavo mimo cestu a narazil do oplotenia rodinného domu," opísali policajti.



Po zrážke však vodič podľa nich nezotrval na mieste dopravnej nehody do príchodu polície. "Dopravní policajti predbežne vyčíslili škodu na vozidle na približne 2000 eur a na oplotení majiteľovi vznikla škoda približne 250 eur. Policajti prostredníctvom informačného systému už identifikovali majiteľa vozidla. Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania," dodala polícia.