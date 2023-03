Polakovič: V Bratislavskom kraji plánujú zrušiť viacero stredných škôl

Bratislava 23. marca (TASR) - V Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) plánujú rušiť štyri stredné školy, medzi nimi aj Strednú odbornú školu (SOŠ) hotelových služieb a obchodu na Pántoch. Dôvodom má byť optimalizácia. Upozornil na to poslanec mestskej časti Bratislava-Rača Ján Polakovič, s tým, že sa o tom bude rozhodovať na zasadnutí BSK 30. marca. Žiacky parlament SOŠ na štvrtkovej tlačovej konferencii priblížil, že v rámci petície za zachovanie školy už vyzbierali okolo 5000 podpisov.



"Hovorí sa, že nie sme centrum odbornej prípravy, a preto je potrebné školu zrušiť," povedala riaditeľka školy Mária Katreniaková. Z pohľadu kvality odborných a pedagogických pracovníkov a materiálno-technického vybavenia školy sa podľa nej nachádzajú na rovnakej úrovni ako centrá odbornej prípravy.



Ozrejmila, že okrem SOŠ hotelových služieb a obchodu sa má zrušiť aj vedľajšia stredná odborná škola elektrotechnická. "A za naším chrbtom je SOŠ železničná, ktorá bola zrušená pred desiatimi rokmi," poznamenala riaditeľka. Z bývalej vízie študentského mestečka sa podľa nej pomaly stane ruina. Riešenie vidí v pretransformovaní objektu, ktorý môže slúžiť pre materské, základné či stredné odborné školy.



Likvidácia školskej infraštruktúry je podľa Polakoviča negatívnym dôsledkom, o ktorom sa pri optimalizácii nehovorí. Poukázal, že po zrušení škôl a presunutí žiakov do iných vzdelávacích zariadení zostávajú budovy a areály škôl nevyužité a chátrajú. Priblížil, že v dôvodovej správe BSK sa pri odôvodňovaní o zrušení školy opätovne rozpráva o skvalitňovaní, zefektívnení a šetrení finančných prostriedkov. Podľa neho sa tam však neuvádza, čo bude so školou a s celým areálom ďalej.