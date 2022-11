Poľana má kvalitnú jeleniu zver, tvrdí poľovník Nôžka

Detva 14. novembra (TASR) - Chránená krajinná oblasť - Biosférická rezervácia Poľana má kvalitnú jeleniu zver, ktorú už veľakrát ocenili na rôznych poľovníckych výstavách. TASR to potvrdil Ján Nôžka zo Slovenskej poľovníckej komory.



Pripomenul, že z tohto územia podľa jeho informácií pochádza historicky silná trofej partizánskeho jeleňa z roku 1944. Ďalším je jeleň spod Katrušky, z hriňovskej strany Poľany. "Tieto trofeje zaujali prvé dve pozície v celej Československej republike. Pre ne vyhlásili v roku 1964 Poľanu za prírodnú rezerváciu," spomenul s tým, že jej výmera bola vtedy 18.000 hektárov.



Nôžka spresnil, že prírodná rezervácia postupne nadobudla výmeru 20.659 hektárov, ktorú má aj v súčasnosti. "Na jeseň bola výstava v Nitre, kde prvé dve jelenie trofeje pochádzali práve z Poľany," zhodnotil. Podľa neho ľudia tam dokážu dochovať jelene do vysokého veku a potom je lov takýchto jeleňov oveľa cennejší.



Ako dodal, podiel medailových jeleňov je na Poľane každoročne v rozmedzí 33 až 40 percent z celkového plánu ich lovu. "Je to aj vďaka výmere a veľkosti územia. Bežné jelenie revíry totiž majú nad 2000 hektárov, málokedy nad 5000 hektárov," konštatoval. Poznamenal, že sú ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa predchádzalo škodám. "Čo najmenej ovplyvňujeme lovom prvé tri vekové triedy jeleňov, teda tie do desiateho roku života," zdôraznil.



Doplnil, že Poľana má aj vysoké zastúpenie veľkých šeliem. "Vlk nám berie necelú polovicu celého plánovaného lovu. Naučili sme sa s tým však žiť, napriek veľkým ekonomickým a chovateľským stratám," uviedol s tým, že vlci na Poľane ročne strhnú zver v hodnote 80.000 eur. Obyvatelia totiž podľa jeho slov hlásia, že im behajú v okolí príbytkov na lazoch. "Keď na šelmu nie je poľovnícky tlak, stane sa drzou a bude chodiť k domom. Strhne ovce, kozy, bojíme sa, aby sa nestalo niečo zlé. O medveďoch ani nehovorím. Každý dom na lazoch už má svojho medveďa," dodal poľovník.















UPOZORNENIE: TASR k správe ponúka zvukový záznam.











tan lem