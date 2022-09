Zvolen 8. septembra (TASR) - Výnimočnosť územia, partnerstvo i výchova ku kultúrnym hodnotám územia Poľany, aj to boli ciele dňa otvorených dverí Biosférickej rezervácie (BR) Poľana na chate Zálomská nad Očovou. Ako pre TASR povedala riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana Vladimíra Fabriciusová, Poľana patrí medzi 738 biosférických rezervácií na svete.



Pripomenula, že výnimočnosť BR Poľana spočíva nielen v jej prírodných hodnotách, ale predovšetkým v spôsobe riadenia. Podľa nej plní BR tri funkcie, ktorými sú ochrana, logistika a vývoj. Doplnila, že dôležité je, aby sa miestni ľudia rozvíjali, aby mali dôvod ostať pod Poľanou žiť a aby sa im ekonomicky darilo. Dodala, že je to výnimočné územie a mladí ľudia tam chcú žiť. Spomenula tiež, že to vidieť na výstavbe, ktorá v posledných rokoch pribúda v mestách pod Poľanou i na lazoch. "Ľudia tu prenášajú tradície, čo je dnes vzácne," zdôraznila.



Ako uviedla, krokom vpred pre BR Poľana je vznik občianskeho združenia Koordinačná rada BR Poľana. Združujú sa v ňom miestni poľnohospodári, lesníci, poľovníci, samosprávy, kultúrne inštitúcie a aj ľudia, ktorí pod Poľanou žijú a pracujú. Predsedom Koordinačnej rady BR Poľana je Roman Malatinec. "Región si chceme riadiť sami. Cieľom je tiež zachovávať tradície a remeslá," podotkol. Rada tiež pomáha pri problémoch, ktoré sa týkajú hlavne zachovania prírodných hodnôt.