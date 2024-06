Poľana skontrolovala 40 známych hniezd bocianov bielych

Zvolen 27. júna (TASR) - Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana v rámci svojej pôsobnosti aj tento rok skontrolovala 40 známych hniezd bocianov bielych. Na viacerých spočítali po štyri mláďatá, na niektorých zaznamenali po päť. TASR o tom informoval Vladimír Hrúz z CHKO Poľana s tým, že tento ročník považuje za úspešný.



Dodal, že to bolo v rámci okresov Brezno, Banská Bystrica, Detva a Zvolen. Od polovice júna sú podľa neho mláďatá na hniezdach väčšie, a tak sa dajú ľahšie spočítať pomocou ďalekohľadu či monokuláru. "Ideálny čas na sčítanie je vtedy, keď dospelý bocian prinesie potravu a vtedy sa ukážu všetky mláďatá," objasnil s tým, že sčítanie treba urobiť približne do 10. júla. Mláďatá sú už veľké, pomaly začínajú lietať a počas dňa už nemusia byť všetky na hniezde.



Okrem počtu mláďat hodnotia aj stav hniezda. "Či nie je napríklad veľa hniezdneho materiálu a nehrozí jeho spadnutie," zdôraznil. Ak je hniezdo postavené priamo na vodičoch funkčného elektrického vedenia, treba ho preložiť na umelú hniezdnu podložku.



Ako ďalej poznamenal, sledujú aj dospelé bociany, ktoré môžu mať krúžky. Tie bývajú s jedinečným označením, ktorým je kombinácia čísel a písmen. S použitím ďalekohľadu alebo na fotke ich je možné odčítať. Takto sa dajú získať informácie nielen o bocianovi. V prípade, že takéto údaje z pozorovaní sú zaslané zo zahraničia, z jarnej alebo z jesennej migrácie, dozvedieť sa dá aj to, aké trasy jedince využívajú.



Databázu hniezd bociana bieleho na Slovensku nájdu záujemcovia na adrese www.bociany.sk.