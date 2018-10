Poliaci, ktorí sa pretekali na oravskej ceste idú pred súd

Návrh na vzatie do väzby pre troch Poliakov trestne stíhaných pre prečin všeobecného ohrozenia podal dolnokubínsky okresný prokurátor v utorok 2. októbra.

Dolný Kubín 3. októbra (TASR) – Okresný súd v Dolnom Kubíne vo štvrtok (4. 10.) rozhodne o návrhu na väzbu pre troch Poliakov, ktorí mali uplynulý víkend svojou „pirátskou“ jazdou na Orave spôsobiť dopravnú nehodu s následkom smrti. TASR informovala hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Lenka Belavá.



Návrh na vzatie do väzby pre troch Poliakov trestne stíhaných pre prečin všeobecného ohrozenia podal dolnokubínsky okresný prokurátor v utorok 2. októbra. „Dôvodom návrhu je obava z možného pokračovania v trestnej činnosti a obava z vyhýbania sa trestnému stíhaniu,“ uviedol zástupca hovorcu Krajskej prokuratúry v Žiline Matúš Harkabus.



K tragickej dopravnej nehode došlo v nedeľu 30. septembra pred 12.00 h na ceste I/59 v katastri mesta Dolný Kubín. Pri čelnej zrážke Porsche Cayenne a Škody Fabia utrpel 57-ročný vodič škody z okresu Dolný Kubín ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Zranení boli aj jeho 50-ročná spolujazdkyňa a 21-ročný spolujazdec. Policajti 42-ročnému vodičovi auta značky Porsche z Poľskej republiky obmedzili osobnú slobodu a predviedli ho na policajný útvar. So súhlasom prokurátora zadržali aj ďalšie dve osoby, 27-ročného vodiča vozidla značky Ferrari a 26-ročného vodiča mercedesu, obaja sú občanmi Poľskej republiky. Hmotnú škodu predbežne vyčíslili na 35.500 eur.