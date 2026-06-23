< sekcia Regióny
Poliak obžalovaný v prípade pirátskej jazdy trvá na svojej nevine
Lukasz K. je jediným z trojice šoférov, ktorý čaká na rozhodnutie súdu, pretože hlavný aktér nehody Marcin L. zomrel a tretí obvinený Adam S. uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste.
Autor TASR
Žilina 23. júna (TASR) - Na Okresnom súde (OS) Žilina v utorok pokračovalo pojednávanie v prípade tragickej pirátskej jazdy troch Poliakov na Orave z konca septembra 2018, na ktorú životom doplatil 57-ročný Štefan z Oravského Podzámku. Pred súd sa postavil Lukasz K., ktorý je obžalovaný zo zločinu všeobecného ohrozenia. On sám naďalej trvá na svojom nevine.
Lukasz K. je jediným z trojice šoférov, ktorý čaká na rozhodnutie súdu, pretože hlavný aktér nehody Marcin L. zomrel a tretí obvinený Adam S. uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste. Prokurátor Alexander Feník na májovom pojednávaní vzhľadom na úmrtie hlavného aktéra nehody podal návrh na redukciu dokazovania a tiež vyslovil názor, že po predvlaňajšej novele Trestného zákona by malo byť obžalovanému umožnené urobiť vyhlásenie o vine.
Avizoval, že v prípade, ak obžalovaný vo vyhlásení vinu prizná, bude to považovať za prejav spoluzodpovednosti za vytvorenie kolíznej situácie na ceste a navrhne podmienečný trest vo výške maximálne dva roky a osem mesiacov. V opačnom prípade bude navrhovať štvorročný podmienečný trest s trojročnou skúšobnou dobou a probačným dohľadom. Ešte pred otvorením utorkového pojednávania sa obžalovaný jasne vyjadril, že trvá na svojej nevine.
Závery svojho znaleckého posudku predstavil znalec v oblasti cestnej dopravy Martin Obtulovič, pričom sa sústredil na techniku jazdy Lukasza K. Potvrdil, že vodič realizoval predbiehací manéver v miestach, kde je to dopravným značením zakázané a vozidlo malo rýchlosť okolo 150 kilometrov za hodinu (km/h) „Vodič sa pohyboval ako prvý a určoval spôsob jazdy pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Upozorňoval ich brzdením, či sa v protismere pohybujú autá a či môžu pokračovať v predbiehaní v neprehľadných úsekoch,“ skonštatoval Obtulovič.
Jazdu vyhodnotil ako agresívnu a ohrozujúcu ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri vypracovaní znaleckého posudku disponoval aj ďalšími dôkazmi dokumentujúcimi rýchlu jazdu Poliakov ešte pred nehodou. Pätnásťkilometrový úsek diaľnice D1 pri Martine napríklad prešli priemernou rýchlosťou 211 km/h a úsek medzi Šútovom a Párnicou prešli za päť minút, čo zodpovedá priemernej rýchlosti 154 km/h.
Tragédia sa odohrala 30. septembra 2018 na ceste I/59 medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom. Z trojice riskantne predbiehajúcich Poliakov sa do kolóny stihli zaradiť len dvaja, pričom 42-ročný Marcin L. na vozidle Porsche sa čelne zrazil s protiidúcim vozidlom Škoda Fabia. Jej 57-ročný vodič utrpel ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol, zranila sa aj jeho manželka a syn.
Lukasz K. je jediným z trojice šoférov, ktorý čaká na rozhodnutie súdu, pretože hlavný aktér nehody Marcin L. zomrel a tretí obvinený Adam S. uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste. Prokurátor Alexander Feník na májovom pojednávaní vzhľadom na úmrtie hlavného aktéra nehody podal návrh na redukciu dokazovania a tiež vyslovil názor, že po predvlaňajšej novele Trestného zákona by malo byť obžalovanému umožnené urobiť vyhlásenie o vine.
Avizoval, že v prípade, ak obžalovaný vo vyhlásení vinu prizná, bude to považovať za prejav spoluzodpovednosti za vytvorenie kolíznej situácie na ceste a navrhne podmienečný trest vo výške maximálne dva roky a osem mesiacov. V opačnom prípade bude navrhovať štvorročný podmienečný trest s trojročnou skúšobnou dobou a probačným dohľadom. Ešte pred otvorením utorkového pojednávania sa obžalovaný jasne vyjadril, že trvá na svojej nevine.
Závery svojho znaleckého posudku predstavil znalec v oblasti cestnej dopravy Martin Obtulovič, pričom sa sústredil na techniku jazdy Lukasza K. Potvrdil, že vodič realizoval predbiehací manéver v miestach, kde je to dopravným značením zakázané a vozidlo malo rýchlosť okolo 150 kilometrov za hodinu (km/h) „Vodič sa pohyboval ako prvý a určoval spôsob jazdy pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Upozorňoval ich brzdením, či sa v protismere pohybujú autá a či môžu pokračovať v predbiehaní v neprehľadných úsekoch,“ skonštatoval Obtulovič.
Jazdu vyhodnotil ako agresívnu a ohrozujúcu ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri vypracovaní znaleckého posudku disponoval aj ďalšími dôkazmi dokumentujúcimi rýchlu jazdu Poliakov ešte pred nehodou. Pätnásťkilometrový úsek diaľnice D1 pri Martine napríklad prešli priemernou rýchlosťou 211 km/h a úsek medzi Šútovom a Párnicou prešli za päť minút, čo zodpovedá priemernej rýchlosti 154 km/h.
Tragédia sa odohrala 30. septembra 2018 na ceste I/59 medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom. Z trojice riskantne predbiehajúcich Poliakov sa do kolóny stihli zaradiť len dvaja, pričom 42-ročný Marcin L. na vozidle Porsche sa čelne zrazil s protiidúcim vozidlom Škoda Fabia. Jej 57-ročný vodič utrpel ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol, zranila sa aj jeho manželka a syn.