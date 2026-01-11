< sekcia Regióny
Poliak sa zranil na Babej hore, pomáhali mu záchranári
Autor TASR
Námestovo 11. januára (TASR) - Záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Západné Tatry-Zverovka spolu s poľskými záchranármi pomáhali na hornej Orave v oblasti Babej hory zranenému 40-ročnému poľskému turistovi. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke.
„Poliak si spôsobil úraz dolnej končatiny, v dôsledku ktorého nedokázal samostatne zostúpiť z horského prostredia. Okoloidúci náhodní turisti pomohli zranenému začať so zostupom po žltom turistickom chodníku. Pod vrcholom Babej hory si pacienta do starostlivosti prebrali záchranári HZS. Vyšetrili ho, zateplili a zranenú končatinu mu zafixovali. Zostupujúcu skupinu horských záchranárov s pacientom v nosidlách dosiahli poľskí záchranári, v súčinnosti ktorých prebiehal pozemný transport,“ informuje HZS.
