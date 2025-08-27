Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poliak spôsobil nehodu pri Starej Ľubovni, pri kontrole nafúkal

Alkohol tester, ilustračné foto z 31.01.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Polícia mu na mieste zadržala vodičský preukaz a ďalšiu jazdu mu zakázali.

Autor TASR
Stará Ľubovňa 27. augusta (TASR) - Vodič z Poľska spôsobil na Spiši nehodu pod vplyvom alkoholu. Polícia mu na mieste zadržala vodičský preukaz a ďalšiu jazdu mu zakázali. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 27-ročný Poliak narazil do pred ním idúceho vozidla na ceste zo Starej Ľubovne v smere na Kežmarok. Nehoda sa stala v utorok (26. 8.) v skorých ranných hodinách.

Vodič nedodržal dostatočnú vzdialenosť od vozidla idúceho pred ním, v dôsledku čoho do neho narazil. Policajná hliadka po príchode na miesto podrobila oboch vodičov kontrole. Čo sa týka 27-ročného muža, bol výsledok dychovej skúšky pozitívny a dosiahol hodnotu 0,85 promile,“ uviedla hovorkyňa s tým, že škoda na vozidlách bola vyčíslená na približne 5500 eur.

Prípadom sa v súčasnosti zaoberá poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Starej Ľubovni.
.

