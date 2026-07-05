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Poliaka pod Pilskom sa nepodarilo oživiť, telo zviezli záchranári

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Snímka zo zásahu. Foto: Webová stránka Horskej záchrannej služby.

Poľskí záchranári resuscitovali poľského turistu. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Autor TASR
Oravské Veselé 5. júla (TASR) - Jeden profesionálny horský záchranár zo Západných Tatier a traja dobrovoľní zo Stredných Beskýd zasahovali na základe žiadosti poľských kolegov v oblasti Pilska na slovenskej strane. Poľskí záchranári resuscitovali poľského turistu. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Žiaľ, Poliaka sa nepodarilo oživiť a lekár konštatoval smrť. Keďže nebohý sa nachádzal na slovenskej strane, poľskí záchranári požiadali HZS o transport telesných pozostatkov. Slovenskí záchranári po príchode na miesto telesné pozostatky nabalili a transportovali pomocou nosidiel k štvorkolke a následne zviezli do Oravského Veselého, kde boli odovzdané príslušníkom polície,“ informuje HZS.
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