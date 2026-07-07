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Poliaka zadržali v ukradnutom aute, skončil vo väzbe
Vyšetrovateľ ho obvinil z krádeže a spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, s čím sa sudca stotožnil.
Autor TASR
Banská Bystrica 7. júla (TASR) - Počas rutinnej nočnej kontroly policajná hliadka v Banskej Bystrici zistila, že 39-ročný vodič z Poľska pri sebe nemá doklady od vozidla a ako sa ukázalo, šoféroval ukradnuté auto. Informovala o tom v utorok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
„Lustrácia vozidla bola negatívna, auto v tom čase nebolo v pátraní. Operačný dôstojník však telefonicky kontaktoval majiteľku vozidla, ktorá bola presvedčená o tom, že auto má zaparkované pred domom. Keď sa išla presvedčiť, zistila, že vozidlo tam už nie je,“ uviedla polícia.
Policajti vodiča obmedzili na osobnej slobode a eskortovali ho do policajnej cely. Vyšetrovateľ ho obvinil z krádeže a spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, s čím sa sudca stotožnil.
„Lustrácia vozidla bola negatívna, auto v tom čase nebolo v pátraní. Operačný dôstojník však telefonicky kontaktoval majiteľku vozidla, ktorá bola presvedčená o tom, že auto má zaparkované pred domom. Keď sa išla presvedčiť, zistila, že vozidlo tam už nie je,“ uviedla polícia.
Policajti vodiča obmedzili na osobnej slobode a eskortovali ho do policajnej cely. Vyšetrovateľ ho obvinil z krádeže a spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, s čím sa sudca stotožnil.