Policajná akcia Chalupa odhalila nelegálne zbrane aj zakázané doplnky
Autor TASR
Prievidza/Nitra 15. apríla (TASR) - Akcia s krycím názvom Chalupa, ktorú polícia realizovala v okresoch Prievidza a Nitra, odhalila nelegálne zbrane aj zakázané doplnky. Prievidzský policajný vyšetrovateľ v tejto súvislosti obvinil 61-ročného muža zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. TASR o tom v stredu informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
K obvineniu muža podľa nej došlo po vykonaní domových prehliadok a prehliadok iných priestorov v okrese Prievidza a v okrese Nitra. „Realizácii predchádzala dôsledná operatívno-pátracia činnosť operatívnych pracovníkov odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Prievidza, na základe ktorej bol spracovaný realizačný návrh a následne úspešne vykonaná policajná akcia s krycím názvom Chalupa,“ uviedla Klenková.
Policajti počas akcie podľa nej zaistili strelnú zbraň s nočným videním, rôzne komponenty a časti zbraní, viaceré druhy streliva, ako aj zakázané doplnky zbraní, a to tlmiče hluku výstrelu.
„Obvinený je po vykonaní procesných úkonov stíhaný na slobode. V danej veci naďalej prebiehajú procesné úkony na náležité objasnenie skutku. V prípade dokázania viny mužovi hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov,“ dodala.
