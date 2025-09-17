< sekcia Regióny
Policajná akcia: Trnavskí policajti kontrolovali vodičov
Policajti uložili blokovú pokutu 103 priestupcom a štyroch vodičov riešili napomenutím.
Autor TASR
Trnava 17. septembra (TASR) - Polícia na cestách Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) zistila počas celoslovenskej dopravnej akcie celkovo 107 priestupkov v doprave. Kontroly boli zamerané najmä na kontrolu povinností vodičov, správneho predchádzania a správnej jazdy cez križovatku. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, policajti uložili blokovú pokutu 103 priestupcom a štyroch vodičov riešili napomenutím. S blokovou pokutou odišiel aj jeden chodec. „Hliadky vykonali celkovo 300 dychových skúšok, pričom ani jeden z vodičov motorového vozidla nemal pozitívny výsledok. Naopak, alkohol zistili policajti v dychu dvom cyklistom, z ktorých jeden nafúkal dokonca viac ako jedno promile,“ priblížila.
V priebehu akcie riešili aj 40 prípadov prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti, deviati vodiči neboli riadne pripútaní a 11 vodičov sa počas jazdy venovalo mobilnému telefónu. „Podobné akcie bude polícia vykonávať aj naďalej, keďže niektorí vodiči sú stále nepoučiteľní,“ doplnili.
