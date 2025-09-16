< sekcia Regióny
POLICAJNÁ AKCIA: V Bánovskom okrese odhalili 56 priestupkov
Akciu policajti zamerali na ochranu verejného poriadku, mravný vývoj mladistvých a bezpečnosť v cestnej premávke.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 16. septembra (TASR) - Policajti počas preventívno-bezpečnostnej akcie v okrese Bánovce nad Bebravou skontrolovali 393 osôb a vykonali 378 dychových skúšok. Zistili 56 priestupkov. TASR o tom v utorok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Akciu policajti zamerali na ochranu verejného poriadku, mravný vývoj mladistvých a bezpečnosť v cestnej premávke. „Z 56 priestupkov zistili päť na úseku požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami, 51 priestupkov bolo v cestnej premávke. Týkali sa prekročenia rýchlosti či nesprávnej jazdy. Policajti zistili i požitie alkoholu do jedného promile u cyklistov, požitie alkoholu u cyklistu nad jedno promile, pozitívny drogový test u vodiča motorového vozidla, zadržali i osvedčenie o evidencii vozidla,“ uviedla Klenková. Počas celej akcie policajti podľa nej skontrolovali 315 účastníkov cestnej premávky, vrátane nemotorových účastníkov.
Hliadka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou tiež počas výkonu služby spozorovala ženu ležiacu na chodníku. „Vzhľadom na zdravotný stav nebola schopná komunikovať, prejavovala známky dezorientácie a reagovala len veľmi slabo na vonkajšie podnety. Policajti jej na mieste poskytli nevyhnutnú prvotnú pomoc. Následne 54-ročnú ženu previezla posádka rýchlej zdravotnej pomoci na ďalšie ošetrenie do nemocnice,“ priblížila Klenková.
Polícia avizovala, že v podobných preventívnych aktivitách bude pokračovať aj naďalej s cieľom zvyšovať bezpečnosť všetkých občanov.
Akciu policajti zamerali na ochranu verejného poriadku, mravný vývoj mladistvých a bezpečnosť v cestnej premávke. „Z 56 priestupkov zistili päť na úseku požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami, 51 priestupkov bolo v cestnej premávke. Týkali sa prekročenia rýchlosti či nesprávnej jazdy. Policajti zistili i požitie alkoholu do jedného promile u cyklistov, požitie alkoholu u cyklistu nad jedno promile, pozitívny drogový test u vodiča motorového vozidla, zadržali i osvedčenie o evidencii vozidla,“ uviedla Klenková. Počas celej akcie policajti podľa nej skontrolovali 315 účastníkov cestnej premávky, vrátane nemotorových účastníkov.
Hliadka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou tiež počas výkonu služby spozorovala ženu ležiacu na chodníku. „Vzhľadom na zdravotný stav nebola schopná komunikovať, prejavovala známky dezorientácie a reagovala len veľmi slabo na vonkajšie podnety. Policajti jej na mieste poskytli nevyhnutnú prvotnú pomoc. Následne 54-ročnú ženu previezla posádka rýchlej zdravotnej pomoci na ďalšie ošetrenie do nemocnice,“ priblížila Klenková.
Polícia avizovala, že v podobných preventívnych aktivitách bude pokračovať aj naďalej s cieľom zvyšovať bezpečnosť všetkých občanov.